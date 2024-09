Allegria a Gattinara nonostante la pioggia: chiusa la festa Luva. VIDEO

Allegria a Gattinara nonostante la pioggia: chiusa la festa Luva. Assegnati anche i premi per la migliore tabina e l’Iron Grape.

Allegria a Gattinara nonostante la pioggia: chiusa la festa Luva

Migliaia di visitatori, tra cui il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, tra ieri e venerdì hanno letteralmente invaso i quattro corsi del centro storico di Gattinara, le piazze principali, ogni angolo della città e persino i balconi. Neanche il tempo incerto ha fermato l’onda di gente che ha raggiunto la città del vino, anche se ieri, domenica 8 settembre, l’affluenza ha avuto un freno. Non l’allegria in giro per i corsi.

Le premiazioni di vini e tabine

Ieri è stata anche la giornata delle premiazioni. Quello per migliore taverna è andato ai “Malmustus”.

Premiati anche i vini nell’ambito dell’Iron Grape: per quanto riguarda il vino rosso, il premio è andato alla cantina Vegis, che già aveva vinto lo scorso anno. Il premio “La Stampa” per il vino con le bollicine, premio alla cantina Canova.

