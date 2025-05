Altro medico lascia Gattinara: il dottor Alija conclude il suo lavoro a fine maggio. Nuovo cambio per i pazienti, probabile che da giugno possa prendere servizio un giovane collega.

Altro medico lascia Gattinara: il dottor Alija conclude il suo lavoro a fine maggio

Sembra non finire mai la girandola di medici di base a Gattinara (ma come ormai purtroppo ovunque). A fine maggio terminerà il servizio in città anche il dottor Bilbil Alija, che solo a maggio 2023 aveva iniziato a lavorare nell’ambulatorio che fu della dottoressa Maria Pia Fila, assumendo i suoi assistiti. Al momento non ci sono ancora comunicazioni ufficiali da parte dell’Asl di Vercelli, ma l’avvicendamento sembra certo.

Pare anche probabile che da giugno possa prendere servizio un giovane medico che in parte potrà accogliere i pazienti del dottor Alija. Per tutti gli altri invece saranno attivati gli ambulatori distrettuali. Attualmente sono 1700 i pazienti seguiti dal medico uscente.

Un turn over intenso

È dal pensionamento della dottoressa Fila che a Gattinara si respira aria di precarietà nella sanità di base, alimentata dal susseguirsi di dottori che si è verificato da quel momento in poi. Ma, come si è già detto, purtroppo è cosa diffusa. La prima incertezza era emersa dopo la rinuncia della dottoressa Marchitelli pochi giorni dopo aver assunto l’incarico.

L’arrivo del medico albanese, da diversi anni operante in Italia, aveva tamponato la situazione, ma a ottobre 2024 era tornata a farsi sentire la voce che se ne sarebbe andato per aver vinto un concorso altrove. La notizia era però rientrata con la conferma che il medico avrebbe rinunciato al trasferimento per rimanere a Gattinara.

Altri cambi di medico nel giro di pochi mesi

Nel frattempo lo scorso aprile si era verificato il trasferimento di un altro medico, la dottoressa Chiara Ciconi, i cui assistiti erano stati rilevati dalla dottoressa Sara Migliavacca. A luglio dello stesso anno, era giunta in città a dar manforte ai colleghi la dottoressa Sara Fasano la quale, però, essendo di prima nomina, aveva potuto rilevare solo 1000 pazienti anziché i 1500 abituali, costringendo nuovamente i gattinaresi alla corsa per il cambio medico. Uno sport, quello della corsa alla ricerca di un dottore che possa seguirli nelle ordinarie necessità sanitarie, che i gattinaresi sembrano dover praticare intensamente, loro malgrado.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook