Angelo Cerello campione italiano di cross. Ha 92 anni. Classe 1934, l’uomo vive a Gattinara. Le congratulazioni del vice sindaco.

Angelo Cerello campione italiano di cross. Ha 92 anni

Novantadue anni e non sentirli. Angelo Cerello, classe 1934 e residente a di Gattinara, si è laureato campione italiano di cross nella categoria SM90 ai Campionati Italiani Master disputati nel fine settimana a Rocca di Papa, in provincia di Roma.

Una prestazione straordinaria che ha rappresentato la classica ciliegina sulla torta per la formazione arancionera della Gs Fulgor di Prato Sesia, guidata dal presidente Brugo, anch’egli in gara. La squadra, unica rappresentante piemontese alla rassegna tricolore, si è presentata con 17 atleti al via nelle diverse serie, centrando un prestigioso ottavo posto assoluto maschile su 96 società partecipanti.

L’impresa del gattinarese

Ma a catalizzare l’attenzione è stato soprattutto Cerello, autentico esempio di longevità sportiva e passione per la corsa campestre. Il titolo italiano SM90 conferma ancora una volta la sua costanza e la sua determinazione, qualità che lo hanno portato a primeggiare nella propria categoria a livello nazionale. Nel 2024 aveva conquistato il titolo mondiale nella mezza maratona.

Accanto al successo del 92enne gattinarese, non sono mancati altri piazzamenti di rilievo: Stefani Pulici settima tra le F40, Francesco Guglielmetti quinto M40, Giulio Curatitoli nono M45, Lorenzo Consoli undicesimo M45, Davide Tosetti settimo M55, Alessio Aleppo quarto M60 e Fabrizio Folli settimo M70.

I complimenti del vice sindaco

Sui social è arrivato anche il commento del vicesindaco di Gattinara, Daniele Baglione: «Complimenti al grande Angelo Cerello, 92 anni, gattinarese, di nuovo campione italiano in cross nella categoria SM90. Grande Angelo!». Un traguardo che rende orgogliosa l’intera comunità e che dimostra come la passione per lo sport non conosca età.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook