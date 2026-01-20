L’aurora boreale sulle colline di Gattinara: la foto diventa virale. Bellissimo scatto realizzato da Elisa Gelmotto nella serata di ieri.

L’aurora boreale sulle colline di Gattinara: la foto diventa virale

Un fenomeno rarissimo che la gattinarese Elisa Gelmotto è riuscita a catturare con la macchina fotografica: un’aurora boreale sulle colline di Gattinara. La foto è stata rilanciata nella serata di ieri, lunedì 19 gennaio, dalla pagina social del Centro meteo Piemonte ed è divetata virale.

«Anche dal Piemonte è stato possibile vedere il picco di aurora che si è verificato intorno alle 22.30, specialmente tra Novarese e Vercellese interessati dalle maggiori schiarite. Guardate questo scatto da Gattinara che ritrae molto bene il verde dell’aurora, estremamente raro a queste latitudini» spiegano gli esperti del Centro meteo.

Servono tempi lunghi di esposizione

Per catturare un fenomeno di questo genere, solitamente poco visibile a occhio nudo, occorre impostare l’apparecchio fotografico con i giusti tempi (lunghi) di esposizione, in modo da catturare la flebile luce verde e rossastra. Bravissima Elisa Gelmotto che c’è riuscita, regalando un’immagine certamente unica delle colline di Gattinara.

Qui sotto, spostandoci nel Vercellese, lo scatto realizzato a Stroppiana da Alessandro Piazza negli stessi minuti.

Un video eccezionale

Dell’aurora boreale di ieri sera sono state postate ovviamente numerose foto realizzate nel Nord Italia. C’è anche un video in time lapse caricato dalla pagina scientifica Tornado in Italia.

«Nella parte inferiore potete vedere il colore verde dell’aurora boreale dovuta all’ossigeno atomico negli strati più bassi, intorno ai 100 chilometri di quota. Il rosso sopra è invece dovuto all’ossigeno atomico a quote superiore. Ma soprattutto potete notare dei “blob” verdi a quote maggiori. Questa è probabilmente un’aurora di protoni isolata. Un fenomeno piuttosto raro che alle nostre latitudini non si vedeva dal 2003. Report pazzesco che ci invia Manuel Crestani».

