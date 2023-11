Auto fuori strada tra Gattinara e Rovasenda. I due occupanti sono stati estratti dalle lamiere dai soccorritori.

Auto fuori strada tra Gattinara e Rovasenda

Una vettura è andata fuori strada ed ha terminato la sua corsa ribaltata su un fianco. E’ accaduto l’altra sera lubngo il tratto di strada provinciale che collega Gattinara e Rovasenda.

Sul posto vigili del fuoco, operatori sanitari e forze dell’ordine per i rilievi. Le due persone che erano a bordo sono rimaste incastrate tra le lemiere dell’abitacolo, e i vigli hanno dovuto estricarli, per poi affidarli alle cure dei sanoitari. Non erano i condizioni gravi.

Non sono stati coinvolti altri veicoli nell’episodio.