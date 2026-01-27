Camion-gru demolisce il portale di ingresso a Gattinara. Il veicolo pesante ha colpito la struttura con il braccio rimasto alzato.

Camion-gru demolisce il portale di ingresso a Gattinara

In parecchie occasioni il passaggio di camion attarvaerso le strade del centro ha prodotto danni a Gattinara: più volte infatto il cassone alto di qualche veicolo adibito al trasporto merci ha toccato nel suo passaggio uno dei balconi che si affacciano sui corsi, sbrecciandolo o abbattendolo.

Questa volta il copione è stato diverso, ma non troppo. Nel primo pomeriggio di oggi, martedì 27 gennaio un camion con la gru alzata ha infatti urtato il portale di benvenuto posto all’ingresso di Gattinara lungo la strada provinciale 142, in corso Garibaldi, quella che entra in città dal Biellese. Erano circa le 14.30. ’impatto ha provocato danni alla struttura che segnala l’accesso alla città, piegandola vistosamente.

Interventi per la sicurezza

Come ha comunicato il vice sindaco Daniele Baglione in un post sui social, subito dopo l’incidente sono scattati gli interventi per mettere in sicurezza l’area e consentire il transito in condizioni di sicurezza ai veicoli in viaggio lungo l’arteria. La situazione è stata presa in carico tempestivamente per evitare ulteriori rischi alla circolazione. Sul posto il nucleo radiomobile dei carabinieri di Borgosesia, la polizia locale di Gattinara e i vigili del fuoco di Varallo

Una volta completate le operazioni di rimozione della struttura danneggiata, il Comune provvederà al riposizionamento del portale di ingresso, ripristinando così uno degli elementi simbolici che accolgono chi arriva a Gattinara.

