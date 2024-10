Cercatore di funghi in difficoltà a Gattinara: salvato dai soccorritori. Intervento dei vigili del fuoco e del personale del 118.

Vigili del fuoco e personale sanitario hanno portato in salvo un cercatore di funghi che si era trovato in seria difficoltà in una zona boschiva nel territorio del comune di Gattinara. E’ accaduto nella tarda mattinata di ieri, lunedì 21 ottobre.

Era circa mezzogiorno quando una squadra dei vigili del fuoco di Varallo è intervenuta per la persona in difficoltà. L’uomo non riusciva più a muoversi autonomamente.

Rintracciato il “fungiat”

Arrivata sul posto, la squadra dei vigili del fuoco ha localizzato la persona mediante tecniche “Tas”, acronimo di “topografia applicata al soccorso”. Una volta raggiunto il malcapitato, la squadra si accertava delle sue condizioni di salute e successivamente lo accompagnava in un luogo sicuro per essere affidato al 118 per le cure del caso.

