Coltellata a Gattinara, il Comune ringrazia i carabinieri. La persona denunciata rimessa subito in libertà, rabbia sui social.

Coltellata a Gattinara, il Comune ringrazia i carabinieri

«Siamo profondamente colpiti da quanto accaduto, un fatto che non appartiene alla storia e ai valori della nostra città. Siamo in costante contatto con il comando dei carabinieri e stiamo lavorando in stretta sinergia per monitorare l’evoluzione della situazione. La collaborazione tra istituzioni e forze dell’ordine è totale e trasparente».

Lo dichiarano il sindaco di Gattinara Maria Vittoria Casazza e il vice sindaco Daniele Baglione a seguito dell’episodio di violenza accaduto giovedì, quando un uomo è stato ricoverato al pronto soccorso a seguito di una coltellata ricevuta durante una violenta lite avvenuta in corso Valsesia.

L’intervento dei militari

Scattato l’allarme, i carabinieri di Gattinara e i colleghi di Borgosesia si sono mossi con grande rapidità, individuando e fermando in poco tempo il presunto responsabile, e affidandolo all’autorità giudiziaria. Da qui il ringraziamento degli amministratori ai militari per la costante presenza sul territorio.

Casazza e Baglione vogliono anche sottolineare quanto sia importante anche la collaborazione dei cittadini, invitando tutti a segnalare sempre situazioni sospette e a contattare il numero unico di emergenza 112 in caso di necessità. «La sicurezza di Gattinara si costruisce insieme: attraverso il lavoro instancabile di chi veste una divisa e la vigilanza attenta di una comunità che non accetta la prevaricazione».

La rabbia sui social

L’episodio ha avuto anche uno strascico sui social. A quanto pare, la lite di giovedì è il seguito di un altro episodio accaduto sabato sera, quando alcuni ragazzi sono stati minacciati con un coltello da due adulti, denunciati a piede libero. Giovedì mattina uno di questi è stato affrontato da un altro uomo che gli ha contestato l’episodio di sabato sera. Da qui la lite, e la coltellata.

L’uomo è quindi nuovamente stato denunciato a piede libero, in attesa di ulteriori indagini. Ed è montata la rabbia sui social: «Aspettiamo che ci scappi il morto per prendere provvedimenti seri?» si chiede un utente. « Non è giusto che i nostri ragazzi abbiano timore ad uscire perché hanno paura capiti loro qualcosa». Ma c’è chi è andato giù molto più pesante.

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