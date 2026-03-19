Gattinara, la lite finisce a coltellate: un ferito all’ospedale. Episodio di violenza nella mattinata di oggi, un uomo è stato denunciato a piede libero.

Gattinara, la lite finisce a coltellate: un ferito all’ospedale

Altissima tensione nella mattinata di oggi, giovedì 19 marzo, nel centro di Gattinara, dove si è verificato un accoltellamento in corso Valsesia. Due uomini di mezza età, per cause ancora in fase di accertamento, sono entrati in colluttazione e uno dei due ha colpito l’altro con un’arma da taglio. Al momento non si hanno ricostruzioni più precise della dinamica.

Secondo le prime ricostruzioni, l’episodio potrebbe essere collegato a un diverbio avvenuto nella serata di sabato vicino a un locale della zona, degenerato poi nel confronto violento di questa mattina.

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Il ferito chiede aiuto in un bar

Dopo essere stato ferito, l’uomo è riuscito a raggiungere un locale poco distante per chiedere aiuto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che lo hanno soccorso e trasportato al pronto soccorso di Novara per le cure del caso.

Apprensione tra conoascenti e familiari per le sue condizioni, anche se non sembra che la lama abbia leso organi vitali.

Rapida operazione dei carabinieri di Gattinara e Borgosesia

Immediato anche l’intervento dei carabinieri di Gattinara e Borgosesia, che hanno avviato le indagini riuscendo in breve tempo a risalire al presunto aggressore, che è stato immediatamente fermato.

La situazione è quindi stata gestita dall’autorità giudiziaria, che ha denunciato l’uomo in stato di libertà, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica e le responsabilità dell’accaduto.

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