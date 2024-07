Da Gattinara a Rimini: Giulia sale sul podio nella ginnastica a corpo libero. Emozione, lacrime e abbracci per la piccola atleta.

Da Gattinara a Rimini: Giulia sale sul podio nella ginnastica a corpo libero

A maggio dello scorso anno Giulia Rabaglio, atleta gattinarese della società MgCO3 Gym, aveva già dato bella mostra di sé vincendo, nel circuito Csen, la gara a corpo libero. Generalmente è difficile riconfermarsi ad un livello alto e quest’anno aveva ottenuto nel mese di maggio solo un quinto posto al volteggio. Durante tutta la stagione agonistica però, a livello regionale, Giulia non è mai scesa dal podio sia nelle gare individuali che in quelle di squadra. Si sono svolti presso la fiera di Rimini i campionati Silver della Federazione Ginnastica d’Italia, nei quali Giulia è stata impegnata quattro giorni disputando una prova al giorno.

Il primo giorno di gare gareggia nella prova a squadre

Come prima gara Giulia, insieme a Emma Fiorella e Garavaglia Tecla, gareggia nella prova a squadre e con le tre portacolori della Ginnastica Casalbeltrame conquista il terzo posto. Erano solo in tre in squadra e gareggiavano contro altre società le cui squadre erano formate da 5/6 atlete che quindi avevano a disposizione un ulteriore esercizio in caso di errori. Errori le tre ginnaste ne hanno commesso uno solo ma è bastato a metterle fuori podio.

Riesce a raggiungere il podio con la prova individuale

Giulia inizia la gara individuale decisa a raggiungere quel podio che sia lo scorso anno che nei giorni precedenti le era sfuggito per pochi decimi. Dopo la prima giornata Giulia era quarta a pochissimi decimi dalla terza e dalla seconda. Giulia mantiene la concentrazione anche durante il secondo giorno di gara, dimostrando di essere una ginnasta matura in grado di saper gestire l’ansia, e batte le sue dirette avversarie piazzandosi al terzo posto. La classifica finale è data dalla somma dei punteggi delle due prove, e i suoi allenatori, calcolatrice alla mano, cominciano a fare le somme di Giulia e delle ginnaste della parte alta della classifica. Con 107,150 punti viene premiata come terza atleta categoria A3 livello LC3.

E’ una soddisfazione immensa per la piccola atleta che sale sul podio di corsa, col sorriso stampato in volto, ma quando scende da quel palco che l’ha vista protagonista per qualche attimo il sorriso scompare e lascia il posto all’emozione, alle lacrime e agli abbracci di allenatori, compagne di squadra e genitori.

Ottimi risultati per l’associazione MgCO3 Gym

Giulia si allena quattro volte la settimana a Gattinara e a Roasio e gareggia per l’associazione MgCO3 Gym. La collaborazione della società gattinarese con l’A.S.D. Ginnastica Casalbeltrame, certamente più titolata, offre la possibilità di gareggiare anche in federazione e spesso le atlete delle due società gareggiano nella stessa squadra.

Per la società di Gattinara questo è stato un anno proficuo e le ginnaste della MgCO3 hanno conquistato parecchie volte il gradino più alto del podio pur essendo una piccola realtà.

Oltre a Giulia, anche Elisa Verga non è mai scesa dal podio nelle gare regionali ma non ha potuto partecipare alla fase nazionale per impegni scolastici.

LEGGI ANCHE: Ginnastica Ritmica Valsesiana sugli scudi ai campionati di Vercelli

A Rimini erano presenti anche Beatrice Schizzerotto e Di Capua Ginevra che hanno ottenuto dei buoni piazzamenti. Lucilla Godi che doveva gareggiare con loro si è infortunata poco prima della partenza ma era al fianco delle compagne a supportarle moralmente. Negli ultimi giorni è presente in gara anche la veterana della società, Elisa Armitano, che si è già ben piazzata alle nazionali Csen.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook