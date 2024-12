Due giovanissimi arrestati per le coltellate di Gattinara. Nella lite era rimasta ferita una ragazza minorenne, per fortuna se l’è cavata con una prognosi di 15 giorni.

Due giovanissimi arrestati per le coltellate di Gattinara

Le indagini dei carabinieri sulla lite finita a coltellate a metà dicembre a Gattinara hanno portato ai primi provvedimenti: sono infatti stati arrestati due minorenni, per i quali procede la procura dei minori di Torino. Ma le indagini dei carabinieri di Gattinara non si fermano e proseguono.

La dinamica ormai sembra chiarita. E’ stata una storia di liti nel cuore della notte tra giovanissimi, alcuni italiani e altri stranieri residenti a Gattinara. Sarebbero due gli episodi avvenuti, uno conseguente all’altro.

Che cosa è accaduto

Erano ormai le due di sabato 14 dicembre quando in corso Vercelli si sarebbe registrato il primo accoltellamento. Un ragazzo al culmine di una lite avrebbe sferrato un fendente a una ragazza giovanissima. La giovane ha urlato dal dolore attirando l’attenzione di un residente che stava dormendo e si è affacciato alla finestra lanciando l’allarme.

E’ quindi stata chiamata l’ambulanza che ha prestato le prime cure del caso alla ragazza, per fortuna sembra che la ferita fosse lieve. Era stata comunque portata in ospedale per i controlli del caso e le medicazioni. Ne frattempo erano partiti i controlli da parte dei carabinieri.

In seguito a questo episodio l’aggressore sarebbe stato raggiunto poco dopo in corso Garibaldi da un parente della giovane vittima. Tra i due ci sarebbe stata una lite dove sono spuntati i coltelli e c’è scappato il secondo ferito. Altro intervento dunque dell’ambulanza medicalizzata con ricovero al ponto soccorso del ferito, per fortuna non grave. Stando ai referti medici le prognosi non superano i 15 giorni.

Le indagini

Nel frattempo dopo la prima aggressione alla giovane, erano intervenuti i carabinieri che avevano proceduto ai primi rilievi del caso per ricostruire la dinamica e risalire agli aggressori. Alla fine sono stati due gli arresti, entrambi minorenni. Sono stati identificati probabilmente grazie alle testimonianze, ma anche alle telecamere. E in questo caso la competenza è della Procura dei minori di Torino. L’accusa nei loro confronti potrebbe essere lesioni gravi.

Ma le indagini proseguono anche per capire se ci sono eventuali ulteriori responsabilità.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook