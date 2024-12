Gattinara, una lite tra giovanissimi finisce a coltellate. E’ accaduto le notte tra venerdì e sabato, un episodio ancora tutto da chiarire.

Gattinara, una lite tra giovanissimi finisce a coltellate

Un diverbio, molto probabilmente innescato da banali motivi, è finito a coltellate. E’ accaduto a Gattinara nella notte tra venerdì e sabato, e i protagonisti sarebbero un gruppo di giovanissimi, forse anche minorenni.

Il fatto è accaduto in centro, e le operazioni di soccorso hanno ovviamente svegliato numerosi residenti. Tant’è che il giorno dopo la notizia si è diffusa in poche ore in tutta la città. Tra l’altro, un marciapiede di corso Garibaldi (nella foto di copertina) era macchiato di sangue e ha dovuto essere lavato, a testimonianza del fatto che ci sono stati uno o più feriti.

Indagini partite

Sull’episodio sono partite le indagini delle forze dell’ordine, al momento coperte dal massimo riserbo, anche per via della giovane età dei protagonisti. Numerose le domande a cui occorrerà dare risposta.

