Due “hotel degli insetti” a Gattinara: a che cosa servono. Un’iniziativa della Wienerberger: aiuterà gli impollinatori e sarà anche una curiosa attrattiva.

Due “hotel degli insetti” a Gattinara: a che cosa servono

A Gattinara arrivano due “Hotel degli insetti”. Sono vere e proprie casette in mattoni nelle quali le api possono trovare riparo e riprodursi.

Le strutture sono state posate nel parco situato lungo corso Valsesia. L’iniziativa si deve all’azienda Wienerberger, che ha donato le strutture al Comune.

«Si tratta di una bella collaborazione con il Comune – spiega il vicesindaco Daniele Baglione –. I vertici della multinazionale, che sta portando avanti in città il progetto dell’impianto a idrogeno verde, sono molto attenti dal punto di vista ambientale e, nel loro piano aziendale hanno messo a punto delle casette destinate agli insetti impollinatori».

Come edifici a più piani

Queste costruzioni sono realizzate in materiale laterizio, sovrapponendo numerosi mattoni forati a formare dei veri e propri edifici a più piani, come dei piccoli alberghi, denominati per l’appunto “Bug-hotel”. Due sono state donate alla comunità e installate nel parco di corso Valsesia.

«Il risultato è molto piacevole da vedere ed è molto istruttivo, soprattutto per i bambini più piccoli. È un’iniziativa curiosa, ma ne siamo molto contenti, perché mostra alle nuove generazioni l’importanza della biodiversità, che non sempre viene considerata».

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook