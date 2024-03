Fratelli di Gattinara arrestati per tentato omicidio: è un caso di gelosia. Avevano accoltellato un 45enne di Brusnengo assieme alla madre che cercava di difenderlo.

Due fratelli di Gattinara sono finiti in carcere con l’accusa di tentato omicidio nei confronti di un uomo di 45 anni e della madre 64enne. E all’origine della vicenda ci sarebbe una storia di gelosia. Una storia culminata l’altra settimana a Brusnengo in via per Rovasenda, quando madre e figlio erano stati accoltellati appena fuori di casa da due uomini.

Al termine delle indagini e degli accertamenti condotti dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Cossato e coordinati dalla magistratura inquirente, la procura di Biella ha chiesto e ottenuto dal gip la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dei due soggetti, entrambi di nazionalità albanese.

I due fratelli sono accusati di tentato omicidio in concorso (aggravato dai futili motivi) e di lesioni personali gravissime in concorso. L’arresto è stato eseguito dai militari di Cossato in collaborazione con quelli di Gattinara. Entrambi i sospettati sono stati condotti nel carcere di Vercelli.

Chiarito il movente

Si definiscono così i contorni del giallo di Brusnengo, anche se su molti dettagli bisognerà ancora fare chiarezza. Uno tra tutti: si è trattato di una lite degenerata o era una vera e propria trappola? Difficile, al momento, dare risposte certe.

Pare però che all’origine di tutto ci sia una storia sentimentale: l’uomo di Brusnengo si sarebbe invaghito di una donna che in precedenza era stata compagna di uno dei due fratelli, Da qui la “spedizione” a Brusnengo, anche se non è ancora chiaro se l’obiettivo fosse chiarirsi, spaventare l’uomo o vendicarsi in qualche modo.

La sera delle coltellate

Quello che si sa è che nella tarda serata del 12 marzo l’uomo, di circa 45 anni, ha incontrato i due nei pressi della chiesa di San Bernardo, a Brusnengo. Scatta la violenza, e viene colpita anche la madre che voleva difendere il figlio. Entrambi sono rimasti feriti, ma ad avere la peggio è stato il figlio di circa 45 anni, raggiunto da diversi fendenti sferrati con un coltello.

A soccorrerli è stato un amico. Prima ha allertato il 112, poi, viste le ferite da arma da taglio e la copiosa perdita di sangue, ha deciso di non attendere l’ambulanza, ma di caricarli sulla propria auto e accompagnarli direttamente al pronto soccorso dell’ospedale Degli Infermi.

Tutti e due sono già stati dimessi. Per il figlio una prognosi di 40 giorni. Il coltello è stato ritrovato la sera stessa, durante il primo sopralluogo in via Rovasenda. Poi le indagini sono proseguite spedite nei giorni successivi. .