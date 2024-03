Tentato omicidio a Brusnengo: due uomini arrestati per le coltellate a madre e figlio. Operazione partita dalla Procura di Biella e messa in atto dai carabinieri.

Due uomini di nazionalità albanese sono satti arrestati per il grave episodio accaduto qualche giorno fa a aBrusnengo, quando una donna e il figlio erano stati accoltellati in centro, per fortuna senza procurare loro ferite particolarmente gravi.

A seguito di quell’episodi, la procura della Repubblica di Biella aveva subito fatto partire le indagini per assicurarsi le fonti di prova necessarie a cautelare i soggetti autori del reato.

Le indagini dei carabinieri

L’attività investigativa venva portata avanti su delega della procura dal Nor della compagnia carabinieri di Cossato. E ha fatto sì che la procura della Repubblica richiedesse immediatamente al Gip la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dei due soggetti di nazionalità albanese.

Si stratta di due persone oggi accusate di tentato omicidio in concorso (aggravato da futili motivi) e lesioni personali gravissime in concorso. Nelle prime ore di oggi, venerdì 22 marzo, veniva data esecuzione alla misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di entrambi, in relazione al delitto di tentato omicidio in concorso.

