Furti in casa in bassa Valsesia: basta mezz’ora di assenza e i malviventi colpiscono. Ladri in azione a Gattinara e dintorni: probabilmente avevano studiato le abitudini dei proprietari.

Alloggi svaligiati a Gattinara e in bassa Valsesia, con i colpi messi a segno anche in piena mattinata. L’ondata di furti si è registrata nei giorni scorsi. E ora sono partite le indagini condotte dai carabinieri per cercare di risalire ai responsabili. I ladri sono entrati in azione sfruttando l’assenza dei proprietari in casa: probabilmente avevano tenuto per qualche tempo sotto controllo anche i loro movimenti e le abitudini.

Casa svaligiata a Gattinara

In un caso a Gattinara ad essere preso di mira un appartamento del centro che è stato svaligiato in meno di mezz’ora. Era mattina quando i proprietari sono usciti per alcune commissioni, giusto il tempo di andare in centro e rientrare e si sono trovati la casa presa di mira dai ladri. I malviventi hanno forzato una porta riuscendo a entrare e andando a rovistare nelle stanze.

Probabilmente l’immobile era tenuto d’occhio dai malviventi che sono entrati in azione quando i proprietari si sono allontanati. Non è escluso che abbiano avuto anche un “palo” per avvisare chi era all’interno. Fatto sta che i malviventi si sono portati via denaro in contante e ori scoperti nascosti nei cassetti o sul comò.

Al rientro la famiglia ha trovato le stanze completamente rivoltate da cima a fondo. E non è restato altro che presentare denuncia. I carabinieri della stazione di Gattinara hanno svolto gli accertamenti del caso. Un aiuto alle indagini potrebbe arrivare anche dal sistema di videosorveglianza presente in città.

Diversi altri casi

Altre case nei giorni scorsi sono state interessate da furti in bassa Valsesia, zona Novarese. Anche in questo caso i malviventi sono entrati in azione sfruttando l’assenza dei proprietari. Nelle scorse settimane era stata Ghemme ad essere interessata da alcuni colpi in casa. L’ondata di furti riguarda anche i Comuni biellesi a confine con la bassa Valsesia.

Nelle scorse settimane a Masserano i malviventi erano entrati nell’alloggio approfittando dell’assenza della proprietaria e introducendosi attraverso un balcone. Una volta all’interno, i ladri avevano messo a soqquadro l’abitazione, riuscendo a sottrarre monili in oro per un valore stimato di circa 500 euro. Al rientro, la residente ha immediatamente allertato i carabinieri.

