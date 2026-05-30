Gattinara si accende tra vino, musica e sapori

Gattinara si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi dell’anno. Tra oggi e domani, sabato 30 e domenica 31 maggio, il centro cittadino ospita la nuova edizione di “Rosa e Rosso di maggio”, la manifestazione organizzata da Comune e Pro loco insieme ad associazioni e realtà del territorio. Due giornate che uniranno musica, spettacoli, mercatini, sport, iniziative culturali e soprattutto enogastronomia, richiamando visitatori da tutto il territorio.

La manifestazione prenderà il via questa mattina con l’inaugurazione della nuova scuola Futura, per poi entrare nel vivo tra concerti, spettacoli itineranti, artisti di strada, giochi per bambini e taverne all’aperto. Il tutto con il Gattinara Docg grande protagonista di una festa che continua a raccontare il territorio attraverso i suoi sapori e la sua capacità di fare comunità. Per il programma dettagliato clicca QUI.

Le taverne protagoniste del fine settimana

Il cuore più autentico di “Rosa e Rosso di maggio” resterà quello gastronomico. Per tutto il fine settimana tabine e taverne animeranno le vie del centro storico con piatti preparati dai volontari, specialità locali e proposte pensate per accompagnare il pubblico tra profumi, vino e convivialità.

Ad accompagnare i menù non potrà mancare il Gattinara Docg, simbolo della tradizione vitivinicola cittadina. L’obiettivo sarà quello di offrire non soltanto un momento di festa, ma anche un’occasione per valorizzare la cultura locale attraverso il cibo e il vino, trasformando il centro storico in un grande percorso del gusto.

Le taverne presenti saranno:

Ampara la Gesa

Dasprai’s Burgher

Malmustus

Master Piazza

Taverna del Vecio

Taverna Cuncordu

Taverna Drollu

Taverna La Llienda

Pro loco di Agnona

Sabato tra musica, giochi e spettacoli

Il programma di oggi partirà alle 10 con l’inaugurazione della nuova scuola “Futura”, all’angolo tra via Piave e via Gorizia. Nel pomeriggio il centro inizierà a riempirsi di iniziative con mercatini, gonfiabili, mostre e la caccia al tesoro “An gir par al pais”, che attraverserà le vie cittadine coinvolgendo famiglie e gruppi.

Dalle 15 spazio anche alla mostra del Museo dell’emigrante di Roasio in villa Paolotti, alla rassegna di moto d’epoca e alle animazioni per bambini. Alle 16 arriverà lo spettacolo del Mago Trinchetto, mentre dalle 17 tornerà uno degli appuntamenti più amati: il Balconi Tour, con musicisti e artisti che si esibiranno da finestre e balconi trasformando il centro in un grande palco diffuso.

Tra gli eventi più attesi ci sarà anche la Pink Run, corsa benefica dedicata alla sensibilizzazione contro la violenza di genere. Alle 18.30, in piazza Cinema Italia, arriverà invece la Lampada della Pace proveniente da Assisi, simbolo di solidarietà e speranza nell’anno degli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi.

Domenica il gran finale in piazza Italia

Domenica la manifestazione riprenderà già dal mattino con il ritorno dei mercatini, delle esposizioni e delle iniziative itineranti. In programma ci saranno ancora spettacoli per bambini, musica diffusa, artisti di strada e momenti dedicati alle famiglie, mantenendo vivo il clima di festa lungo tutto il centro cittadino.

Nel pomeriggio entreranno in scena il Bubble Circus, gli spettacoli con trampolieri, il ritorno del Mago Trinchetto e l’intrattenimento firmato Freddy. Non mancheranno inoltre lo show delle Stand Up, Mauro e i Monelli e una nuova sessione del Balconi Tour, destinato ancora una volta a diventare colonna sonora della manifestazione.

Il finale sarà affidato alla musica live in piazza Italia. Dalle 17 saliranno sul palco Transversal, Thunder e Intlights, mentre alle 21 i Rockover chiuderanno ufficialmente la manifestazione. “Rosa e Rosso di maggio” confermerà così il proprio ruolo di grande festa popolare capace di unire vino, territorio, spettacolo e comunità.

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