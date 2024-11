Gattinara attende migliaia di persone per la fiera di San Martino. Torna lo storico evento legato alle tradizioni agricole. Attesa per la banda e per il verdetto sul carnevale.

Nella giornata di domeni, martedì 12 novembre, il cuore pulsante di Gattinara si riempirà di vita e di colori con il ritorno della storica fiera di San Martino. Un evento radicato nella memoria collettiva e nei documenti storici: un appuntamento che rappresenta da secoli un punto di riferimento per la comunità locale. Legata indissolubilmente al ciclo agricolo, segnava il momento in cui si concludevano i contratti dei contadini e si fermavano i lavori nei campi per l’arrivo della stagione fredda. E si faceva festa per salutarsi prima del lungo periodo invernale.

Per un’intera giornata, le vie del centro storico di Gattinara si trasformeranno in un vivace mercato, dove circa 150 ambulanti esporranno i loro prodotti, dalle specialità enogastronomiche all’artigianato. Un’occasione unica per scoprire le eccellenze del territorio e fare acquisti. Si potranno percorrere i quattro corsi principali ammirando le numerosissime proposte per ogni tipo di genere e gusto: dall’abbigliamento alla gastronomia; dalle proposte per Natale ai giocattoli; dai prodotti di erboristeria alle offerte benefiche delle associazioni e delle altre realtà cittadine e molto altro ancora.

Una fiera che richiama migliaia di visitatori e che si svolge tradizionalmente il secondo martedì di novembre, per tutta la giornata fino alle 18.

Viabilità modificata

Gli uffici comunali in occasione della fiera rimarranno chiusi. E per permettere lo svolgimento dell’evento, domani alcune strade saranno chiuse al traffico. In particolare, gli stand saranno allestiti in corso Valsesia dal civico 2 al civico 174, in corso Garibaldi dal civico 1 al civico 131, ovvero alla rotonda di corso Marconi con viale Piemonte, in corso Vercelli dal civico 2 al civico 104 e la rotonda con viale Piemonte, in corso Cavour, in piazza Cinema Italia e sulla parte asfaltata del parcheggio di piazza Paolotti.

La banda e il carnevale

E poi la domanda è: passerà la banda?Nel tardo pomeriggio, mentre gli ambulanti stanno già smobilitando, la cittadinanza attende di vedere che cosa farà la banda musicale: se attraversa le vie del centro suonando la Marcia Nova, dà l’annuncio del “grande” carnevale, un’altra importante tradizione gattinarese che prevede anche carri e battaglie dell’acqua e delle arance. Una tradizione che in città manca ormai dal 2017.

Quest’anno l’attesa è notevole, si è diffuso il sentore che possano esserci novità positive. Nei giorni scorsi a villa Paolotti si è tenuta una riunione organizzata dall’Associazione Carnevale di Gattinara per valutare la disponibilità dei cittadini ad impegnarsi per il carnevale 2025.

