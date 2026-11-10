Un milione di chilometri: a Gattinara un’auto che ha fatto 25 volte il giro del mondo

Immaginate di fare il giro del mondo per 25 volte, senza mai cambiare automobile. Sembra un’impresa impossibile, eppure è più o meno quello che ha fatto Gian Giuseppe Preda, automobilista di Ghemme, con la sua Audi A6 2.5 Tdi acquistata nel 2003. La vettura ha raggiunto il milione di chilometri ed è stata esposta alla Fiera di San Martino di Gattinara, nello stand dell’Officina Travaglia.

Per rendersi conto della distanza percorsa basta qualche confronto. La circonferenza della Terra all’equatore misura poco più di 40mila chilometri: l’Audi avrebbe quindi potuto completare quasi 25 giri del pianeta. Oppure raggiungere la Luna per due volte e mezzo, considerando la distanza media di circa 384mila chilometri. Numeri che trasformano questa automobile in una piccola celebrità.

Ventitré anni di viaggi senza mai restare a piedi

Come racconta Piera Mazzone, il proprietario dell’auto è un ghemmese che di chilometri se ne intende davvero. Nella sua vita professionale ne ha percorsi complessivamente più di tre milioni, cominciando al volante di una Renault 4. Il lavoro di responsabile di cantieri lo portava continuamente in viaggio, rendendo indispensabile una vettura affidabile, spaziosa e comoda anche sulle lunghe distanze.

Nel 2003 Preda aveva scelto a Milano la sua Audi A6, conquistato dalla linea elegante, dal grande bagagliaio e dal comfort di guida. Una scelta che il tempo ha dimostrato particolarmente fortunata. «Non mi ha mai lasciato a piedi», racconta il proprietario. E se si distribuisce il milione di chilometri su circa 23 anni, la media teorica sfiora i 120 chilometri ogni giorno, domeniche e festività comprese.

Il motore è ancora quello originale

Ma il particolare più sorprendente non è soltanto la cifra raggiunta dal contachilometri. Dopo tutti questi viaggi, l’Audi conserva ancora il motore montato in fabbrica, che secondo il proprietario non ha mai avuto bisogno di riparazioni. Preda racconta inoltre di non essere mai rimasto coinvolto in incidenti, circostanza che ha contribuito a mantenere la vettura in buone condizioni.

Gli interventi si sono concentrati sulla normale manutenzione, con un’eccezione importante: la sostituzione del cambio effettuata lo scorso anno. Stefano Travaglia, dell’omonima officina di Gattinara, richiama proprio l’attenzione sull’importanza di controlli e manutenzioni regolari. Prendersi cura dell’auto significa allungarle la vita, mantenendola efficiente e affidabile anche quando gli anni e i chilometri aumentano.

Il contachilometri riparte da zero, ma lui non si ferma

C’è poi un altro dettaglio curioso nella storia raccolta da Piera Mazzone. Il contachilometri dell’Audi si è azzerato, ma il suo proprietario non sembra avere alcuna intenzione di mandare in pensione la fedele compagna di viaggio. «Riparto con rinnovato entusiasmo e fiducia», racconta Preda. Un milione di chilometri non rappresenta quindi il capolinea, ma soltanto un altro traguardo raggiunto.

Alla Fiera di San Martino, l’Officina Travaglia ha così mostrato qualcosa di più di una macchina con un chilometraggio fuori dal comune. L’Audi di Preda racconta una vita trascorsa sulle strade, tra lavoro, trasferte e viaggi interminabili. Una storia di fedeltà tra un uomo e la sua automobile, che dopo quasi 25 giri del mondo sembra avere ancora parecchia strada davanti.

Nella foto di copertina, Gian Giuseppe Preda con la sua Audi A6

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook

Contenuti sponsorizzati