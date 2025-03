Gattinara, auto esce di strada e piega un palo della luce. LE FOTO

Gattinara, auto esce di strada e piega un palo della luce. Incidente autonomo, sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale.

Gattinara, auto esce di strada e piega un palo della luce

E’ uscito di strada con l’auto e ha impattato contro un palo della luce, piegandolo vistosamente. L’incidente è accaduto nella prima mattinata di oggi, venerdì 21 marzo, lungo una strada di Gattinara. Per fortuna il conducente è rimasto pressoché illeso.

L’intervento dei soccorritori

Sul posto, intorno alle 7.30, è arrivata una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Varallo per la messa in sicurezza della vettura e della zona dell’incidente. Non si segnalano feriti, intervenuti sul posto anche agenti della polizia locale, i carabinieri e un tecnico comunale per fare il punto della situazione a avvertire i gestori della rete di illuminazione pubblica.

