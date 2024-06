Gattinara festeggia il bar Gloria: è aperto da 65 anni. Si tratta del locale gestito dalla famiglia Bertola che si trova davanti all’ospedale.

Gattinara festeggia il bar Gloria: è aperto da 65 anni

Il Bar Gloria di Gattinara ha spento 65 candeline. Un bel traguardo per il locale di corso Vercelli, raggiunto tra avventori fissi e di passaggio. E le visite di personaggio come Adriano Celentano ai tempi del “Cantagiro”, del calciatore Silvio Piola, dell’attore Gianfranco D’Angelo in zona per uno spettacolo, del cantante Santino Rocchetti.

Lo storico bar gattinarese, situato di fronte all’ingresso dell’ospedale San Giovanni Battista, ha aperto i battenti il 24 maggio 1959 da Franco Bertola e Gloria Morezzi. E da allora, è sempre stato condotto dalla famiglia. Attualmente è gestito dal figlio Giorgio, che accoglie i clienti di ieri e di oggi.

Dalla maglieria al bar

«I genitori di mia madre erano venditori ambulanti di maglieria – racconta Giorgio Bertola – e, con i proventi del loro lavoro, avevano costruito la casa dove ora sorge il bar per realizzarvi un laboratorio. Purtroppo nonna Guerrina è mancata a causa di una leucemia a soli 39 anni. E così, dopo aver proseguito con l’attività di venditori per qualche tempo, papà e mamma, che nel frattempo si erano sposati, hanno deciso di utilizzare i locali della casa per aprire un bar».

«In quegli anni, l’ospedale aveva aperto da non molto tempo ed era in espansione, per cui l’attività fu proficua fin da subito. Poco dopo l’apertura nacque mia sorella Grazia, che ha sempre lavorato come impiegata all’azienda sanitaria locale, mentre dopo cinque anni venni al mondo io, che ho poi seguito i miei genitori nell’attività di famiglia».

Bar Gloria, continuità di una famiglia

Nel 1994, quando il padre raggiunse l’età della pensione, Giorgio Bertola divenne titolare del bar, continuando a gestirlo insieme alla mamma Gloria, fino a quando fu vittima di un tragico incidente, avvenuto nel 2011, in cui perse la vita.

«Quel triste giorno, era il 7 gennaio la mamma venne investita davanti al bar da un automobilista e non ci fu nulla da fare», ricorda con dolore Giorgio il quale, dopo qualche tempo assunse una collaboratrice, Cristina, che tuttora lo aiuta nella conduzione del locale.

Un vero bar gattinarese

Nei lunghi anni della sua storia il bar ha subito dei rimodernamenti, ma non ha mai perso le caratteristiche che lo hanno reso tanto amato ai gattinaresi. «Negli anni abbiamo cominciato a proporre anche articoli di nicchia, come prodotti artigianali di pasticceria, compresi panettoni, colombe e uova di Pasqua, liquori e vini, puntando soprattutto sulla qualità – afferma il titolare -. Grazie a questa diversificazione dell’attività, ma anche alla fedeltà della nostra clientela, dopo il ridimensionamento dell’ospedale abbiamo continuato a lavorare e per questo ringraziamo chi da tanti anni ci dà fiducia».

Il bar Gloria è attualmente anche sede del gruppo “Vespisti Gattinara”, che organizzano giri a bordo delle mitiche “due ruote”, e ritrovo degli appassionati granata del “Torino club”.

