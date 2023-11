Gattinara festeggia San Martino: attesi 150 stand in centro. Oggi la città si ferma per la tradizionale fiera d’autunno.

Nella giornata di oggi, martedì 14 novembre, Gattinara festeggia la ricorrenza di San Martino con la tradizionale fiera che invade il centro cittadino. I visitatori hanno a disposizione circa 150 proposte di artigiani, hobbisti e associazioni di volontariato che esibiscono i loro prodotti, molti dei quali utili per i prossimi regali natalizi.

Numerose e diversificate anche le proposte alimentari, per soddisfare i gusti di tutti. La fiera è un evento molto atteso per tutta la città, che ogni anno aspetta anche il passaggio serale della banda intonante la “Marcia Nova” per sapere se nell’anno successivo si svolgerà il carnevale nella sua formula più completa, con le sfilate allegoriche e delle cavalcate, e la battaglia dell’acqua e delle arance. Da ricordare che l’ultimo carnevale con i carri e la battaglia dell’acqua e delle arance è stato nel 2017, e obiettivamente anche questa volta ci sono poche speranze.

Una formula funzionale

Tornando alla fiera invece, questo è il terzo anno in cui si adotta la formula delle bancarelle disposte su un unico lato dei quattro corsi, in modo da rendere più agevole il flusso della folla e permettere un più rapido intervento in caso di emergenze. Scavando negli archivi storici, quella di San Martino è sempre citata come una grande fiera, consacrata alla tradizione agricola, che non ha mai cessato di scandire i ritmi e le funzioni della comunità agreste.

La fiera di San Martino prosegue fino alle 18, le quattro vie principali saranno chiuse per tutto il tempo. Per i visitatori sono disponibili i numerosi parcheggi disposti nel concentrico, ben segnalati. Chiusi le scuole e gli uffici comunali.