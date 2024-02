Gattinara, il progetto “Ti prendo per mano” ha bisogno di soldi. In città aumentano le famiglie in difficoltà economica che devono essere aiutate.

Gattinara, il progetto “Ti prendo per mano” ha bisogno di soldi

Nel 2023 a Gattinara grazie al progetto “Ti prendo per mano” sono state aiutate 24 persone insieme ai loro nuclei familiari, per un importo di oltre 40mila euro. Una cifra importante per un risultato importante, ottenuto grazie ai tanti contributi di imprese, fondazioni e di semplici cittadini.

Ma la crisi economica batte duro e ora c’è ancora bisogno di tutti. «Purtroppo, le somme a disposizione, in considerazione del numero delle famiglie in difficoltà, non sempre sono sufficienti – spiega il vice sindaco, Daniele Baglione, ideatore del progetto -. Per concretizzare iniziative sociali simili sono imprescindibili forme di collaborazione ad ampio raggio, per questo, rinnoviamo l’appello a tutta la comunità per sostenere e portare avanti il progetto sociale “Ti prendo per mano”».

Le famiglie sempre più in difficoltà

Il progetto “Ti prendo per mano” è nato nel 2017 e si pone l’obiettivo di sostenere in modo più rapido e snello le persone in difficoltà. «Negli anni è stato sostenuto in modo robusto dalle Fondazioni Crv, Bpn e Lavazza – afferma Baglione -. Ma le persone che quotidianamente si rivolgono agli uffici comunali per un aiuto è sempre crescente. Chiunque può donare una qualunque cifra al Comune, che sarà destinata a finanziare il progetto e a sostenere chi ne ha più bisogno, in cambio di attività per la comunità gattinarese».

L’iniziativa promuove strategie per sostenere persone e nuclei familiari attraverso l’erogazione di contributi, ma in cambio di volontariato attivo, chiedendo ai beneficiari semplici attività a favore della comunità.

Figli da mantenere

«A Gattinara – proseguono il vice sindaco e il sindaco, Maria Vittoria Casazza – ci sono moltissime persone in difficoltà perché non hanno più il lavoro, ma hanno figli da mantenere, genitori da assistere, bollette e affitti da pagare. Abbiamo il dovere di dare loro una mano. Tutti possiamo contribuire, non serve dare molto, serve essere in tanti. Più fondi raccoglieremo più persone aiuteremo. La dignità di ciascuno è quanto di più importante abbiamo. Nessuno ce la può togliere, nessuno la deve perdere. Purtroppo, nella vita ci sono momenti difficili, momenti che interessano anche chi non avrebbe mai immaginato di avere bisogno di un aiuto».

Per chi vuole fare una donazione o richiedere informazioni è disponibile l’ufficio relazioni con il pubblico allo 0163. 824394 (mail: stupenengo@comune.gattinara.vc.it ).