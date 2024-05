Gattinara in lutto per il suo “Gianon”, anima del carnevale cittadino. Gianni Caramellino aveva 83 anni: «Grintoso e spensierato, era un punto di riferimento per la festa».

Gattinara in lutto per il suo “Gianon”, anima del carnevale cittadino

Il carnevale di Gattinara (assieme alla città) piange per il suo “Gianon”. E’ infatti scomparso nei giorni scorsi a 83 anni Gianni Caramellino. L’uomo era conosciutissimo in città perché si è sempre adoperato molto per portare avanti le manifestazioni legate al carnevale.

Da tempo in pensione, l’uomo aveva lavorato alla Ceramica Pozzi e, precedentemente, nello storico cotonificio cittadino “Alta Italia”. Ma il suo nome è legato il particolare al carnevale.

Il ricordo del Comitato

«Gianni era un punto di riferimento per questa manifestazione – ricorda Matteo Sella, presidente del Comitato carnevale -, in ogni occasione era sempre pronto per dare il suo aiuto. Era una persona molto pratica, che senza giri di parole arrivava sempre al punto della situazione. Tra l’altro era suo uno dei rimorchi utilizzati in occasione delle passate sfilate dei carri, ed era sempre lieto di metterlo a disposizione in occasione degli eventi».

Presidente del carnevale

Non pochi sono coloro che lo rivedono indossare i colori del carnevale cittadino e sfilare lungo la via principale della città del vino. Gianni, conosciuto come “Gianon”, aveva anche ricoperto un ruolo importante all’interno della associazione.

«Nel 2000 era stato presidente della nostra realtà – prosegue Sella -. Ma più che essere una persona che si mobilitava in ambito burocratico, era un gattinarese che amava la tradizione da vivere sul campo. Ricordo anche che aveva partecipato alle cavalcate. Io me lo rivedo in particolare in quella del 2017, sempre grintoso, spensierato. Era capace di trasmettere a tutti il suo entusiasmo verso il mondo del carnevale».

La passione per la musica

Oltre al carnevale, “Gianon” amava anche la musica. C’è chi lo ricorda ancora lo scorso anno in casa di riposo con in braccio la sua chitarra insieme agli altri ospiti della struttura.

Purtroppo da qualche tempo stava affrontando problematiche di salute e risiedeva nella struttura anziani locale. Alla fine si è spento alla casa di riposo Patriarca di Gattinara.

Ha lasciato il fratello Sergio, i nipoti Fabrizio e Chiara con Stefano, i pronipoti Sofia, Vittoria, Diana e Pietro. Il funerale è stato celebrato venerdì mattina nella chiesa parrocchiale di San Pietro.

