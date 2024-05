Crevacuore, intervento dei vigili del fuoco per calare una persona troppo obesa. Gli operatori sono stati chiamati dal 118, che non riusciva a fare le scale.

Crevacuore, intervento dei vigili del fuoco per calare una persona troppo obesa

Troppo grossa la persona da trasportare e troppo strette le scale per riuscire a calarla senza correre rischi. Nella mattinata di oggi, venerdì 17 maggio, gli operatori del 118 hanno dovuto chiedere il supporto dei vigili del fuoco per riuscire a fare scendere una parsona dal suo alloggio di Crevacuore, portarla in strada e caricarla sull’ambulanza per il trasporto in ospedale.

Si tratta di un paziente cosiddetto “bariatrico“, vale a dire soggetto a interventi contro l’eccesso di obesità.

L’intervento dei vigili del fuoco

Vista la situazione, è quindi stato chiesto il soccorso dei vigili del fuoco, intervenuti intorno alle 10 nel centro della Valsessera. L’operazione è andata bene e alla fine i vigili hanno portato la persona da ricoverare fino all’ambulanza.

