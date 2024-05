Lutto a Gattinara per il geometra e imprenditore Roderico Segatto

Lutto a Gattinara per il geometra Roderico Segatto. Il funerale si celebra giovedì mattina nella chiesa della frazione San Bernardo.

Viene celebrato nella mattinata di domani, giovedì 2 maggio, il funerale di Roderico Segatto, storico geometra di Gattinara. L’uomo aveva 85 anni ed è mancato l’altro giorno nella sua abitazione.

Segatto è stato il fondatore della società “Archi srl”, che si occupa di progettare, realizzare e commercializzare coperture di qualsiasi genere su fabbricati. In particolare, come si legge sul sito dell’azienda, «è stato il primo a commercializzare le strutture in acciaio ad arco autoportante in Italia. Grazie a lui ed a questa sua intuizione commerciale e tecnica, ancora oggi mette a disposizione la sua esperienza maturata sul campo contribuendo a rendere questa attività così creativa ed appassionante, sempre nuova».

L’azienda è portata avanti dai due figli di Roderico, Enrico e Marzio.

Domani il funerale

Roderico Segatto lascia dunque i due figli Marzio con Anna ed Enrico con Barbara. Lascia poi i nipoti Noemi, Lorenzo, Matteo, Tommato e Ludovica, e Monica, oltre ad altri parenti. Il funerale si celebra domani alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di San Bernardo. Il feretro sarà poi accompagnato nel cimitero della frazione con corteo in auto.

