Gattinara in lutto per la scomparsa del professor Giorgio Aliata. Enologo ed ex assessore all’agricoltura, contribuì alla nascita della Docg locale. Domani pomeriggio il funerale.

Gattinara in lutto per la scomparsa del professor Giorgio Aliata

La città di Gattinara piange Giorgio Aliata, deceduto nella giornata di ieri, martedì 13 gennaio, all’età di 84 anni, nella sua abitazione. Fu una figura di primo piano nella vita culturale, agricola e amministrativa della città, conosciuta e stimata da più generazioni.

Aliata è stato per molti anni professore di applicazioni tecniche alle scuole medie gattinaresi, ruolo nel quale ha formato centinaia di studenti, lasciando un ricordo duraturo per competenza e dedizione all’insegnamento. Accanto all’attività scolastica ha coltivato con passione l’impegno nel settore vitivinicolo, lavorando come enologo alle Cantine Nervi, una delle realtà storiche del territorio.

La nascita della Doch gattinarese

Il suo contributo alla comunità si è espresso anche in ambito istituzionale. In qualità di assessore all’agricoltura del Comune di Gattinara, verso la fine degli anni Ottanta Aliata collaborò attivamente al percorso che portò al riconoscimento della Docg Gattinara, traguardo fondamentale per la tutela e la valorizzazione del vino simbolo della città.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione in città, dove il professore era considerato una vera e propria icona locale, capace di coniugare competenza tecnica, visione amministrativa e amore per il territorio.

Il funerale giovedì pomeriggio

I funerali si terranno nel pomeriggio di domani, giovedì 15 gennaio, alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di San Pietro a Gattinara. Questa sera alle 18 sarà recitato il rosario nella stessa chiesa. Al termine della cerimonia funebre si proseguirà per il Tempio Crematorio di Trecate. Giorgio Aliata ha lasciato la moglie Marilia, i figli Paola e Carlo, i nipoti e i parenti tutti.

