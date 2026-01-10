Muore improvvisamente a 52 anni, sconcerto a Gattinara. Addio a Diego Cazzadore, fratello dell’assessore Denis. Lunedì il funerale in San Pietro.

Muore improvvisamente a 52 anni, sconcerto a Gattinara

Lutto a Gattinara per la scomparsa improvvisa di Diego Cazzadore, venuto a mancare all’età di 52 anni melle prime ore di ieri, venerdì 9 gennaio. Il decesso è avvenuto all’ospedale cittadino, dove era stato ricoverato a seguito di un malore: ma purtroppo non c’è stato niente da fare per lui.

La notizia ha suscitato profondo cordoglio tra familiari, amici e conoscenti. A darne il triste annuncio sono la mamma Tonina, il papà Franco, i fratelli Carlo e Denis, l’adorato nipote Stefano, insieme a zii, cugini e parenti tutti. Tra i familiari, è particolarmente conosciuto il fratello Denis, da anni nell’amministrazione con il ruolo di assessore e molto conosciuto nel mondo dello sport cittadino.

Il dolore del vice sindaco e amico

A darne notizia è stato anche il vice sindaco Daniele Baglione in un suo post sui social. «Quando ti arrivano notizie così brutte è sempre difficile trovare le parole giuste. Oggi è mancato improvvisamente Diego, una brava persona, un amico, un lavoratore e il fratello di un amico speciale, che posso chiamare fratello aggiunto, che con me ha condiviso fin dall’inizio il percorso. Le più sentite condoglianze a Denis e a tutta la sua famiglia».

Tantissime le persone che hanno voluto postare un loro messaggio di cordoglio e di vicinanza ai familiari.

Lunedì mattina il funerale

Il rosario sarà recitato domenica 11 gennaio alle 17.45 nella chiesa parrocchiale di San Pietro a Gattinara. I funerali si svolgeranno il giorno dopo, lunedì 12 gennaio, a partire dalle 11, sempre nella parrocchiale di San Pietro. Al termine della cerimonia si proseguirà per il cimitero locale.

