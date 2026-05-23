Gattinara piange Amalia Cifaldi, morta all’improvviso a 67 anni

Lutto a Gattinara per la scomparsa di Amalia Cifaldi, morta improvvisamente all’età di 67 anni. La notizia della sua scomparsa ha raggiunto nei giorni scorsi parenti, amici e conoscenti, lasciando profondo dolore in chi le voleva bene. A darne il triste annuncio sono stati il marito Rino, il figlio Simone, le sorelle Lucia, Sara e Maria, i fratelli Pasquale, Michele e Lorenzo con le rispettive famiglie, insieme a nipoti, cugini e parenti tutti.

L’ultimo saluto in chiesa

Il rosario è stato recitato nel tardo pomeriggio di giovedì 21 maggio, alle 18 nella chiesa parrocchiale di San Pietro di Gattinara. E’ stato il primo momento di preghiera e raccoglimento per accompagnare la famiglia in questi giorni di grande dolore.

I funerali sono invece stati celebrati nel pomerggio di ieri, venerdì 22 maggio, alle 15, sempre partendo dalla chiesa parrocchiale di San Pietro. Dopo la celebrazione delle esequie, la salma è stata accompagnata al tempio crematorio. In momenti come questo, la comunità si raccoglie attorno a chi resta. L’ultimo saluto nella parrocchiale di San Pietro ga rappresentato l’occasione per stringersi al marito Rino, al figlio Simone e a tutti i familiari.

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