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Gattinara piange Amalia Cifaldi, morta all’improvviso a 67 anni

La comunità si stringe alla famiglia. Rosario recitato giovedì sera, il funerale celebrato ieri nella chiesa parrocchiale di San Pietro.

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Lutto a Gattinara per la scomparsa di Amalia Cifaldi, morta improvvisamente all’età di 67 anni. La notizia della sua scomparsa ha raggiunto nei giorni scorsi parenti, amici e conoscenti, lasciando profondo dolore in chi le voleva bene. A darne il triste annuncio sono stati il marito Rino, il figlio Simone, le sorelle Lucia, Sara e Maria, i fratelli Pasquale, Michele e Lorenzo con le rispettive famiglie, insieme a nipoti, cugini e parenti tutti.

L’ultimo saluto in chiesa

Il rosario è stato recitato nel tardo pomeriggio di giovedì 21 maggio, alle 18 nella chiesa parrocchiale di San Pietro di Gattinara. E’ stato il primo momento di preghiera e raccoglimento per accompagnare la famiglia in questi giorni di grande dolore.

I funerali sono invece stati celebrati nel pomerggio di ieri, venerdì 22 maggio, alle 15, sempre partendo dalla chiesa parrocchiale di San Pietro. Dopo la celebrazione delle esequie, la salma è stata accompagnata al tempio crematorio. In momenti come questo, la comunità si raccoglie attorno a chi resta. L’ultimo saluto nella parrocchiale di San Pietro ga rappresentato l’occasione per stringersi al marito Rino, al figlio Simone e a tutti i familiari.
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