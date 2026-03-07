Gattinara piange Gina Mussa: si è spenta a 102 anni. Era una delle donne più anziane della zona. Il funerale sarà celebrato lunedì mattina.

Gattinara piange Gina Mussa: si è spenta a 102 anni

La comunità di Gattinara dice addio a Gina Mussa, scomparsa all’età di 102 anni nella sua abitazione, circondata dall’affetto dei familiari. Una figura molto conosciuta e stimata in città e in Valsesia, ricordata da tutti per il suo sorriso, la curiosità e lo spirito ancora vivace che l’hanno accompagnata fino a tarda età. Era infatti una delle persone più anziane della zona.

A darne l’annuncio sono la figlia Enrica con Pietro e gli adorati nipoti Riccardo e Marcello, insieme agli affezionati nipoti Roberto e Simonetta e ai parenti tutti. Il rosario sarà recitato domenica 8 marzo alle 17.45 nella chiesa parrocchiale di San Pietro. I funerali si svolgeranno lunedì 9 marzo alle 10.30, sempre nella chiesa parrocchiale di San Pietro a Gattinara; al termine la salma proseguirà per il tempio crematorio.

Per 35 anni al lavoro nel Lanificio Bertotto

Nata a Lozzolo nel 1923, Gina Mussa viveva a Gattinara dal 1948, anno del matrimonio con Nevio Busti. Con lui aveva costruito una vita fatta di lavoro, famiglia e dedizione. Per 35 anni aveva lavorato al Lanificio Bertotto, contribuendo con impegno alla storia di una delle aziende simbolo del territorio.

Instancabile e di buon carattere, apparteneva a quella generazione che ha affrontato la vita con determinazione e spirito di sacrificio, senza mai perdere il sorriso. Molto legata alla montagna, da oltre cinquant’anni trascorreva lunghi periodi estivi a Rassa, dove la famiglia gestisce il ristorante “La Crüggia Dal Punt”, punto di riferimento per tanti frequentatori della valle.

Una donna autonoma e socievole

Nonostante l’età avanzata, fino a poco tempo fa conduceva una vita quasi del tutto autonoma. Amava uscire per una passeggiata quando il tempo lo permetteva e incontrare le amiche in un parchetto vicino a casa. Grande appassionata di lettura, seguiva con interesse anche le notizie del territorio e non rinunciava ai momenti di svago, soprattutto davanti a una partita a briscola o a una tombola in compagnia.

Il ricordo di Gina Mussa resta legato alla sua energia e alla sua notevole longevità, ma soprattutto alla semplicità e alla gentilezza con cui ha saputo farsi voler bene da tutti.

