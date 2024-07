Gattinara piange l’orefice Pier Carlo Gozzi, morto improvvisamente. Il noto commerciante aveva 71 anni, oggi pomeriggio la benedizione alla Madonna del Rosario.

E’ stato ucciso da un malore nella giornata di domenica, mentre stava facendo qualche lavoro in casa. E oggi la città di Gattinara potrà dare l’ultimo saluto a uno dei suoi commercianti e artigiani più rappresentativi, l’orefice Pier Carlo Gozzi. L’uomo verrà salutato con una benedizione nella chiesa della Madonna del Rosario, posta proprio a pochi passi da “Gozzi arte gioielleria”, la sua storica bottega di oreficeria e orologeria.

L’uomo aveva 71 anni e portava avanti un’attività che era stata avviata dal nonno nel 1927 e spostata nell’attuale sede negli anni Cinquanta. Gozzi si era diplomato all’istituto di arte orafa Cellini di Valenza, quindi aveva iniziato la sua carriera lavorativa a fianco del padre. Poi aveva preso le redini dell’oreficeria di famiglia in corso Garibaldi, aiutato anche dalla moglie Cinzia. Un’attività dove sono anche presenti i figli Matteo, orafo creativo, e Martina, gemmologa.

Molto attivo in città

Professionista conosciutissimo e stimato, si dava anche da fare per città. Tant’è che negli anni passati Pier Carlo Gozzi aveva l’associazione “Gattinara in” formata da commercianti e promotrice di iniziative e progetti per il settore. Era anche attivo nella confraternita che fa capo alla stessa chiesa della Madonna del Rosario. Era stato anche presidente di Federpreziosi-Ascom della provincia di Vercelli.

Questo il ricordo dell’associazione di categoria. «Federpreziosi piange un professionista competente, un uomo leale e perbene, per natura portato al sorriso e alla battuta, con la vocazione innata a fare gruppo, capace di sdrammatizzare ogni situazione, ma allo stesso tempo sempre pronto ad impegnarsi con grande rigore e serietà in qualsivoglia iniziativa associativa»Federpreziosi piange un professionista competente, un uomo leale e perbene, per natura portato al sorriso e alla battuta, con la vocazione innata a fare gruppo, capace di sdrammatizzare ogni situazione, ma allo stesso tempo sempre pronto ad impegnarsi con grande rigore e serietà in qualsivoglia iniziativa associativa».

Pier Carlo Gozzi ha lasciato la moglie Cinzia, i figli Matteo con Giusi e Martina con Matteo, i nipoti Federico, Mattia, Riccardo e Marlene, la sorella Elisa e il suocero Valter, oltre ad altri parenti. La benedizione alla chiesa della Madonna del Rosario è prevista per le 15, dopo di che il feretro sarà accompagnato al tempio crematorio.

