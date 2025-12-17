Gattinara piange Tiziana Petterino, aveva solo 62 anni. Se n’è andata dopo aver lottato contro la malattia, giovedì mattina si celebra il funerale.

Gattinara piange Tiziana Petterino, aveva solo 62 anni

Gattinara è in lutto per la scomparsa di Tiziana Petterino, venuta a mancare all’età di 62 anni dopo una vita dedicata con amore alla famiglia e al lavoro. Una notizia che ha profondamente colpito quanti l’hanno conosciuta e stimata. Da qualche tempo la donna combatteva contro una malattia.

Tiziana lascia il marito Massimo Callegarin, i figli Andrea, Federica con Emanuele e Alessio, la mamma Rita, il fratello Giancarlo con Patrizia, oltre a cognati, nipoti, zii, cugini e tutti i parenti, ai quali si stringe l’affetto dell’intera comunità.

Era nel gruppo delle majorettes

Oltre all’impegno familiare, Tiziana è stata anche una figura conosciuta nel mondo dell’associazionismo locale: ha infatti fatto parte del gruppo di majorettes “Le Over”, realtà oggi non più attiva, legata alla disciplina del twirling, che ha rappresentato per molte donne un’occasione di condivisione, passione e amicizia.

Il rosario sarà recitato oggi, mercoledì 17 dicembre, a partire dalle 18 nella chiesa parrocchiale di San Pietro. I funerali si svolgeranno giovedì 18 dicembre alle 10.30, sempre nella chiesa parrocchiale di San Pietro a Gattinara, al termine dei quali il feretro proseguirà per il cimitero locale.

Un ultimo saluto a una donna che ha lasciato un ricordo sincero in chi ha avuto la fortuna di incrociare il suo cammino.

