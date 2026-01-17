Gattinara prepara il suo carnevale: sfileranno cinque carri. Ecco gli appuntamenti in calendario, tra nuove iniziative e tanta voglia di festa.

Gattinara prepara il suo carnevale: sfileranno cinque carri

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: il Carnevale di Gattinara è pronto a tornare protagonista con un’edizione 2026 che punta su partecipazione, tradizione e rinnovamento. Un programma ricco di appuntamenti, un carro in più rispetto allo scorso anno e alcune novità significative segnano il ritorno di una manifestazione che ambisce a rimettere il Carnevale al centro della vita cittadina.

La partenza è fissata per sabato 25 gennaio, con uno degli eventi più attesi e partecipati: il giro delle tabine. Un vero e proprio percorso gastronomico che unirà convivialità e sapori del territorio, coinvolgendo cittadini e visitatori in un itinerario all’insegna del gusto. «Sono previste otto o nove tappe, che consentiranno a tutti di assaggiare una serie di prelibatezze – spiega Simone Abondio, presidente del Comitato Carnevale –. Sarà il modo migliore per dare il via alla festa».

La fagiolata e la cavalcata

Dopo l’apertura, l’attenzione si sposterà su uno degli appuntamenti simbolo del Carnevale gattinarese: la fagiolata, in programma sabato 1 febbraio in piazza Paolotti. La piazza si trasformerà nel cuore pulsante della manifestazione, confermando ancora una volta il forte legame tra la festa e le tradizioni gastronomiche locali. «È un punto fermo del nostro calendario, un evento al quale teniamo particolarmente», sottolineano dal Comitato.

Il programma proseguirà sabato 7 febbraio con la cavalcata, momento di spettacolo e satira in cui verranno messi in scena, in chiave ironica, i fatti più curiosi e divertenti accaduti in città nel corso dell’ultimo anno. Un appuntamento che da sempre riesce a coinvolgere il pubblico e a strappare sorrisi.

La grande sfilata dei carri

Grande attesa anche per le sfilate dei carri allegorici, previste per domenica 8 e domenica 15 febbraio, quando le strade di Gattinara si animeranno di musica, maschere e colori. Proprio i carri rappresentano uno dei segnali più incoraggianti di questa edizione. «Quest’anno saranno cinque, uno in più rispetto allo scorso anno – annuncia Abondio –. È un bel risultato, che dimostra come la città si stia risvegliando e abbia voglia di fare Carnevale».

Un dato positivo favorito anche da una scelta organizzativa mirata: «L’idea di non richiedere carri di dimensioni particolarmente grandi ha reso il Carnevale più accessibile, invogliando più persone a mettersi in gioco». Cinque le compagnie protagoniste: due nuovi gruppi e tre già presenti nel 2025. Sfileranno i Barachin, i più giovani, insieme a Valdrascan, Carcariva, Ciocca-Falispa e agli Zemmu di Lozzolo. Proprio il gruppo Ciocca-Falispa può vantare una vittoria nelle passate edizioni, a conferma dell’esperienza e della qualità delle compagnie in gara.

Ci sarà anche la lotteria

Tra le novità del 2026 figura anche l’introduzione di una lotteria, pensata per coinvolgere ulteriormente la cittadinanza. «In passato c’era il banco di beneficenza, ma oggi non è più sostenibile – spiega il presidente –. Abbiamo quindi deciso di puntare su una lotteria con premi importanti, dal buono vacanza ai grandi elettrodomestici».

Non ci sarà invece il tradizionale Palacarlavè, ma il Carnevale non rinuncerà alle sue veglie. «Abbiamo scelto una soluzione alternativa – spiegano dal Comitato –: si terranno al Globetrotter e sono in programma l’1, 7, 8, 14 e 15 febbraio». Un calendario pensato per garantire continuità alla festa e mantenere vivo lo spirito carnevalesco per tutta la durata della manifestazione.

