Gattinara ricorda Simonetta, morta improvvisamente a 60 anni

La comunità di Gattinara ha detto a Simonetta Albertinetti, morta improvvisamente a soli 60 anni all’ospedale di Novara, dove era ricoverata per un intervento. In città era molto conosciuta. Il suo sorriso e la sua gentilezza sono stati i tratti distintivi che l’hanno sempre contraddistinta.

Prima di andare in pensione aveva lavorato al lanificio Comero di Gattinara.

I ricordi degli amici

«Era una persona che si dava molto da fare – racconta Giuliano Bugnolo che conosceva bene la donna -. Io ero stato il suo assistente in tessitura. Non era mai imbronciata, aveva sempre un sorriso per tutti». Di compagnia, sapeva esprimere la sua vicinanza anche a coloro che stavano affrontando un momento di difficoltà.

«Anche coi colleghi era sempre di buonumore – prosegue Bugnolo -. A conclusione del turno lavorativo per esempio insieme anche ad altri operai capitava di condividere una pizza insieme, in particolare quando si completava il turno serale».

La scomparsa improvvisa della donna ha destato profondo dolore in città. «Nessuno si sarebbe aspettato un epilogo di questo genere per Simonetta. Siamo davvero molto addolorati. Da quando eravamo andati in pensione ci eravamo un po’ persi di vista ma le volte che ci si vedeva era sempre gioviale. Sicuramente la mancanza di Simonetta si farà sentire in tutti coloro che le hanno voluto bene

Amava i viaggi e la cucina

Chi l’ha conosciuta ricorda che oltre al lavoro e alla famiglia, amava cucinare e viaggiare. Alcune ex colleghe ricordano che di recente Albertinetti voleva programmare un viaggio durante il prossimo anno, ma purtroppo quel sogno si è infranto.

“Simo”, questo il suo appellativo, è mancata martedì lasciando la mamma Rosella, il compagno Emilio, i figli Stefano con Annalisa, Andrea con Giada e i nipoti Alice e Alessandro. Il funerale è stato celebrato giovedì pomeriggio nella parrocchiale di San Pietro.