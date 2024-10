Gattinara saluta “Silver”, l’esattore gentile. Silvano Ioppa per moilti anni aveva gestito l’ufficio delle imposte cittadino. Il ricordo del figlio Andrea.

Gattinara saluta “Silver”, l’esattore gentile

La città di Gattinara e i centri vicini ricordano Silvano Ioppa, morto a 81 anni, personaggio molto noto per la sua attività di esattore delle tasse. Conosciuto con l’appellativo di “Silver”, l’uomo era originario di Romagnano, paese a cui è sempre stato particolarmente legato. Solo successivamente si era trasferito a Gattinara.

Proprio qui era conosciuto da tanti per la professione che portò avanti per lunghi anni. «Mio papà era un esattore delle tasse. Operò per molto tempo a Gattinara e in un secondo momento in una banca a Borgomanero – spiega il figlio Andrea -. Amava molto Romagnano, che era la sua terra di origine e per l’attaccamento che aveva per questo paese potrebbe essere definito un romagnanese doc. Anche quando si spostò a Gattinara, perché mia mamma era di questa città, rimase comunque sempre molto affezionata al territorio vicino. Tutti coloro che lo hanno conosciuto ricordano il suo buon animo e la cortesia».

Ricordato per la gentilezza

In effetti non poche sono state le persone che hanno avuto modo di conoscere Silvano Ioppa. Numerosi sono i cittadini che lo ricordano nell’ufficio cittadino delle imposte, quando ancora non c’era l’attuale Agenzia delle entrate, come istituzione.

Molto preciso e puntuale, ma anche sempre con il sorriso, ha lasciato un bel ricordo a tutte le persone che lo hanno incontrato nel corso della vita. «Non aveva particolari passatempi. Per farmi compagnia era solito seguire le partite di calcio insieme a me – sottolinea il figlio -, anche se a lui quello sport non piaceva molto. E’ stato un grande uomo, non solo perché era mio padre».

Ioppa è deceduto sabato scorso all’ospedale di Gattinara. Ha lasciato il figlio Andrea, la sorella Franca, e gli amici che gli hanno voluto bene. Il funerale è stato celebrato martedì pomeriggio nella chiesa parrocchiale di Gattinara. Al termine delle esequie la salma ha proseguito il suo viaggio verso il campo santo locale.

