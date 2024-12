Incidente a Romagnano, uomo resta incastrato nelle lamiere dell’auto. LE FOTO

Incidente a Romagnano, uomo resta incastrato nelle lamiere dell’auto. Intervento di vigili del fuoco, carabinieri e personale del 118. Il ferito è di Sostegno.

Incidente a Romagnano, uomo resta incastrato nelle lamiere dell’auto

E’ finito nel fossato a bordo strada dopo aver perso il controllo della propria auto, ed è rimasto imprigionato nell’abitacolo. Brutta avventura intorno al mezzogiorno di oggi, giovedì 19 dicembre, per un uomo di Sostegno che stava attraversando l’abitato di Romagnano.

Per cause ancora da stabilire, l’uomo non è più riuscito a controllare la propria Fiat Punto, che si è schiantata a lato strada. Subito è partito l’allarme per chiedere l’intervento dei soccorritori.

LEGGI ANCHE: Presta l’auto a due dipendenti: loro gliela distruggono e l’abbandonano fuori strada

L’azione dei soccorritori

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Romagnano, che hanno la caserma poco lontano dal luogo dell’incidente. Hanno estratto l’uomo dalle lamiere e lo hanno affidato agli operatori sanitari del 118. Il personale ha poi deciso di terasferirlo al pronto soccorso all’ospedale di Borgomanero per le cure del caso.

Sul posto i carabinieri di Romagnano e di Ghemme per i rilievi del caso e per regolare l’intenso traffico durante le operazioni di soccorso e di recupero del mezzo. I vigili del fuoco hanno poi messo in sicurezza il tratto e provveduto allo sgombero della vettura.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook