Gattinara, stretta sui controlli: 321 multe per sosta vietata, 13 veicoli senza assicurazione

Sono 321 le violazioni per sosta irregolare accertate dall’inizio dell’anno dalla polizia locale di Gattinara. Il bilancio dell’attività degli agenti evidenzia un’intensa presenza sulle strade cittadine, con controlli rivolti soprattutto alla sicurezza della circolazione e al rispetto delle norme da parte di automobilisti e altri utenti.

Tra le infrazioni figurano quattro occupazioni abusive di parcheggi riservati alle persone con disabilità e 12 soste davanti ai passi carrabili. I controlli sui mezzi hanno inoltre individuato 81 veicoli con revisione scaduta, 13 senza assicurazione e due che circolavano nonostante fossero sottoposti a fermo.

Sorpassi vietati e incidenti

L’attività ha riguardato anche i comportamenti maggiormente pericolosi alla guida. Sono stati contestati 48 sorpassi vietati e altre 13 violazioni riguardanti velocità, precedenze e sorpassi. Verifiche specifiche sono state effettuate anche sulla circolazione dei monopattini.

Gli agenti sono inoltre intervenuti per rilevare 14 incidenti stradali. Dagli accertamenti sono scaturite sei denunce per lesioni conseguenti a sinistro. Nell’ambito dei servizi più generali di presidio del territorio è stata presentata anche una denuncia per occupazione di immobili.

LEGGI ANCHE: Rifiuti abbandonati a Gattinara, scattano multe e denunce

«L’obiettivo non è aumentare le sanzioni»

Il sindaco Maria Vittoria Casazza e il vice sindaco Daniele Baglione sottolineano che i dati testimoniano un’attività costante di prevenzione e controllo. «L’obiettivo non è fare più sanzioni, ma garantire maggiore sicurezza e tutelare chi ogni giorno rispetta le regole».

L’amministrazione ha ringraziato il comandante Mauro Corti e gli agenti della polizia locale per il lavoro svolto, richiamando anche i cittadini alla collaborazione. Il rispetto delle norme, evidenzia il Comune, rimane uno degli strumenti fondamentali per aumentare la sicurezza sulle strade.

Foto d’archivio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook