A Gattinara le prime due guardie SalvAmbiente contro il rifiuto selvaggio. Sono Paolo Miglio e Valerio Tolo. Hanno il compito di segnalare comportamenti scorretti nella gestione della spazzatura.

Primi due volontari a Gattinara per proteggere l’ambiente: sono i SalvAmbiente, cittadini impegnati a segnalare situazioni di degrado, discariche abusive e comportamenti incivili. Un’iniziativa voluta dal Comune per contrastare l’abbandono selvaggio di rifiuti e promuovere una cultura del rispetto ambientale.

I primi due cittadini a farsi avanti come “guardie” ambientali sono Paolo Miglio, noto masso-fisioterapista in città, e Valerio Tolo, muratore. Persone comuni che, nel loro tempo libero, amano passeggiare e vivere la natura. Hanno deciso di aderire al progetto SalvAmbiente, diventando ambasciatori del territorio.

Qual è il loro ruolo?

«Siamo felici che abbiano accolto subito la nostra proposta» racconta il vice sindaco Daniele Baglione. «Sono stati dotati di tesserini identificativi personalizzati e possono segnalare episodi di abbandono rifiuti o altre situazioni sospette alle istituzioni».

Le guardie SalvAmbiente non hanno potere sanzionatorio: il loro compito è osservare e segnalare. Non hanno zone fisse di competenza, ma possono muoversi liberamente per monitorare il territorio. Quando individuano rifiuti o comportamenti scorretti, informano il Comune, che attiva le procedure di verifica.

Questa figura vuole essere un punto di riferimento per la comunità, stimolando comportamenti virtuosi e una maggiore attenzione collettiva.

Un impegno per il futuro

Il progetto SalvAmbiente fa parte di una serie di iniziative promosse dall’amministrazione comunale per combattere l’inciviltà. «La maggioranza dei cittadini rispetta le regole» sottolinea Baglione, «ma purtroppo c’è ancora chi scarica rifiuti dove non dovrebbe. Vogliamo rafforzare la vigilanza per preservare il nostro territorio».

Chi desidera unirsi ai SalvAmbiente può contattare l’ufficio relazioni col pubblico ai numeri 0163 824394 e 0163 824313, oppure scrivere a protocollo@comune.gattinara.vc.it.

