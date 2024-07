Giovanni Mora nuovo presidente della Croce rossa di Gattinara. Riceve il testimone da Franco Montà, Raffaella Granziero eletta vice.

Giovanni Mora nuovo presidente della Croce rossa di Gattinara

Cambio della guardia ai vertici della Croce rossa di Gattinara: Giovanni Mora è il nuovo presidente. Franco Montà che ha portato avanti sino a qualche giorno fa il sodalizio, ha lasciato il testimone al suo vice che da qualche giorno è diventato la guida del comitato Cri gattinarese.

«Sono soddisfatto dell’incarico, anche se so che sarà un’esperienza di gran lunga impegnativa. Il ruolo di vice era già particolarmente intenso – spiega Mora -, sono consapevole che guidare una realtà non sia una passeggiata, ma farò del mio meglio. Ho inoltre l’onore di poter contare su collaboratori fidati e competenti e sono quindi tranquillo in questo senso».

LEGGI ANCHE: La Croce rossa di Gattinara festeggia 40 anni di attività

Un impegno che dura dal 1987

Mora non è certo un volto nuovo nel Comitato. «Ho iniziato a muovere i primi passi all’interno del sodalizio nel 1987 e ho sempre fatto un po’ di tutto. Quattro anni fa, quando mi è stato proposto di dare un contributo nel direttivo, non mi sono fatto da parte e ho dato un aiuto. Ora ho pensato di candidarmi ed eccoci qui».

Tante le idee che Mora vorrebbe portare avanti. «Sicuramente sarebbe bello riuscire ad incrementare il numero di volontari perché facciamo fatica a star dietro a tutto. Purtroppo la crisi del volontariato c’è per tutti ed è necessario trovare il modo per invertire la rotta. Se avessimo un maggior numero di persone potremmo anche pensare di fare di più».

Interventi a favore di chi è in difficoltà

Tra gli obiettivi c’è l’aiuto verso chi è in difficoltà. «Vorremmo incrementare la distribuzione di viveri, poi le attività di protezione civile e, sul territorio, l’organizzazione di corsi destinati alla popolazione. Una cosa importante sono i volontari, ma anche la presenza di risorse economiche. Alcuni automezzi sono obsoleti, e sarebbe necessario cambiarli, ma per farlo sono necessarie forze consistenti a livello economico».

Raffaella Granziero è vice

Il nuovo presidente non lavorerà da solo. Al suo fianco ci sono Raffaella Granziero in qualità di vice e i consiglieri Stefania Buzio, Enrico Caramellino e Samuele Mazzone referente giovani.

«Un grande ringraziamento va al direttivo uscente, guidato da Franco Montà, che caparbiamente ha saputo affrontare periodi di grande complessità su più fronti, consegnando alla nuova dirigenza una Croce rossa economicamente sana, progettualmente attiva e frizzante, che si appresta a calarsi ulteriormente nel tessuto sociale, finora piuttosto soporoso, della comunità di Gattinara e dintorni».

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook