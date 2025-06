Il funerale di Luca Gerbino officiato da un sacerdote suo compagno di escursioni. Le esequie del 60enne di Gattinara sono state celebrate a Vercelli.

Il funerale di Luca Gerbino officiato da un sacerdote suo compagno di escursioni

E’ stato un sacerdote, caro amico e compagno di escursioni, a officiare il rito funebre per Luca Gerbino, il 60enne di Gattinara che è stato ritrovato senza vita sulle pendici del monte Bo, nella zona della Punta Rusca.

Le esequie sono state celebrate nella chiesa parrocchiale del rione Billiemme di Vercelli. Numerosi gli amici della Valsesia e dintorni che hanno voluto essere vicino a Luca in occasione del suo ultimo viaggio. Il celebrante lo ha ricordato in modo molto personale e sentito.

Il corpo era nascosto sotto uno strato di neve

Luca Gerbino era scomparso dal 25 maggio: purtroppo è stato vittima di una caduta che non gli ha lasciato scampo. Dopo più di due settimane, il corpo è stato trovato nei pressi di Punta Rusca, proprio a confine tra Biellese e Valsesia, in una zona dove era presente molta neve. E in questi giorni di caldo il manto nevoso si è sciolto e ha riportato alla luce il corpo dell’uomo.

La macchina dei soccorsi non si è mai fermata. Grazie all’impegno del Soccorso alpino della Guardia di finanza di Alagna sono state ristrette le ricerche. Una coppia infatti dopo la scomparsa aveva detto di avere incontrato l’uomo proprio a confine tra Biellese e Valsesia. Nei giorni scorsi parecchi amici di Luca avevano lanciato messaggi anche sui social. Qualcuno si era messo anche in cammino per andare a vedere se riusciva a trovarlo.

Un uomo che amava lo sport

Gerbino era una persona molto atletica e preparata. Già in passato aveva affrontato importanti escursioni in montagna. Lavorava nel mondo del calcio. Aveva conseguito il patentino Uefa A nel 2018 e alle spalle aveva varie esperienze anche internazionali nel campo della formazione dei tecnici federali.

Il suo inizio però era stato a Gattinara nella stagione 2008-2009 con i Pulcini, qui era rimasto tre stagioni, per poi passare al Suno nella stagione 2011-2012 con il progetto legato all’Inter, quindi nella stagione 2013-2014 lo troviamo a Borgosesia per l’attività di base. In seguito si sposta al mondo del calcio femminile che lo porta nella stagione 2014-2015 ad allenare l’Asd Femminile Inter Juniores e poi addirittura la Primavera.

Ancora calcio femminile nella stagione 2016-2017 dove affronta la Serie B nazionale con l’Azalee Gallarate. Dopo una stagione di stop riparte a Novara negli Esordienti misti femminile, poi diventa assistant coach Lna femminile nel Lugano in Svizzera nella stagione 2019-2020, quindi va all’under 17 femminile del Bulè Bellinzago.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook