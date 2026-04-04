Il gattinarese Angelo Cerello nel quartetto che ha fatto il record mondiale. Battuto il primato nella staffetta 4×800 nella categoria over 90 e over 85.

Il gattinarese Angelo Cerello nel quartetto che ha fatto il record mondiale

Impresa straordinaria sulla pista indoor del PalaCasali di Ancona, dove una staffetta 4×800 ha firmato una doppia prestazione da record mondiale nelle categorie master. Tra i protagonisti spicca il nome del gattinarese Angelo Cerello, classe 1934, parte fondamentale di un quartetto capace di riscrivere la storia dell’atletica.

Insieme a lui hanno corso Francesco Paderno (classe 1935, di San Pietro Mosezzo), Andrea Corvetti (classe 1932, ex bancario di Vercelli) e Remo Marchioni (classe 1935, di Pistoia). Una squadra affiatata e determinata che ha centrato un risultato eccezionale: il miglioramento dei primati mondiali sia nella categoria M90 (over 90) sia nella M85 (over 85).

Una prestazione maiuscola

Il tempo fatto registrare ad Ancona parla da solo: 22 minuti, 59 secondi e 12 centesimi. Un crono che ha permesso di abbattere il precedente record M90, fermo dal marzo 2015 e detenuto da un quartetto statunitense di grande prestigio, tra cui figurava anche il celebre veterano Orville Rogers. Migliorata anche la prestazione M85, aggiornata appena un anno fa, nel marzo 2024, sempre da una formazione americana a Chicago.

A coordinare l’impresa è stato Carlo Delmastro, ex presidente degli Amatori Masters Novara, atleta e tecnico, che ha guidato il gruppo verso questo storico risultato. Un traguardo che va oltre il dato sportivo e racconta una storia di passione, costanza e dedizione. E per il territorio, motivo di orgoglio è senza dubbio la presenza nel quartetto di Angelo Cerello, simbolo di longevità sportiva e esempio concreto di come l’età non sia un limite, ma solo un numero.

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