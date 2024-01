Il Giro delle tabine apre domenica il carnevale di Gattinara. Appuntamento alle 11.30 in piazza Paolotti, dove si terrà il tradizionale scambio dei regali e consegna delle chiavi.

Prende il via nella mattinata di domani, domenica 28 gennaio, il carnevale di Gattinara. E come di consueto si parte con il Giro delle tabine. Uno degli eventi più attesi della manifestazione avrà inizio alle 11.30 in piazza Paolotti, con il ritrovo delle maschere.

Alle 12 il Babaciu e la Plandrascia (anche in questa edizione, Luca Scribante e Sara Roncarolo) prenderanno ufficialmente possesso della città con la consegna delle chiavi. Dopo il passaggio “istituzionale”, il corteo potrà partire alla volta delle tabine. «Come ogni anno e ancor di più negli ultimi due – afferma il presidente del Comitato carnevale, Matteo Sella – i gruppi che animano gli storici locali sono pronti ad accogliere le maschere con il consueto entusiasmo, cosa che rende la nostra manifestazione una delle più apprezzate in zona».

Nelle scuole e la fagiolata

Il carnevale proseguirà poi giovedì 8 febbraio, Giovedì grasso, con la visita delle maschere alle scuole e alle case di riposo. Sabato 10 febbraio invece ci sarà il ballo dei bambini nella palestra di via San Rocco, uno dei momenti più attesi dai piccoli gattinaresi. «Abbiamo scelto questo locale – prosegue Sella – perché abbastanza ampio per ospitarli tutti senza problemi di spazio, in sicurezza e al caldo».

Altro momento clou del carnevale gattinarese è la fagiolata, che si terrà domenica 11 febbraio. «Quest’anno abbiamo deciso – afferma Sella – di aumentare la quantità della specialità, che i cuochi del comitato prepareranno in piazza Paolotti, perché l’anno scorso era finita in breve tempo. Dal primo mattino si accenderanno i fuochi sotto i calderoni e, per mezzogiorno, sarà pronta per la distribuzione».

Prima di distribuire la fagiolata si attenderà l’arrivo delle maschere e del parroco don Franco Givone, che impartirà la benedizione. Uno dei pentoloni sarà poi caricato su un furgone e portato in frazione San Bernardo, dove vi sarà anche la benedizione del parroco don Renzo Delcorno, prima di avviare la distribuzione.