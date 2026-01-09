Incendio di una roulotte a Lenta: intervento dei vigili. LE FOTO

Incendio di una roulotte a Lenta: intervento dei vigili. All’arrivo degli operatori il mezzo era ormai avvolto dal fuoco.

Incendio di una roulotte a Lenta: intervento dei vigili

Momenti di apprensione nella tarda mattinata di ieri, mercoledì 8 gennaio, a Lenta, dove un incendio ha interessato una roulotte situata in via Sant’Eugenio. L’allarme è scattato intorno alle ore 12, quando una densa colonna di fumo ha attirato l’attenzione dei residenti della zona.

Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco della Centrale di Vercelli, supportati dai volontari del distaccamento di Romagnano Sesia. Una volta arrivati, gli operatori hanno trovato la roulotte completamente avvolta dalle fiamme, che si erano estese anche a una piccola struttura prefabbricata adiacente.

L’intervento degli operatori

Le squadre hanno immediatamente avviato le operazioni di spegnimento, riuscendo in breve tempo a domare l’incendio e a mettere in sicurezza l’area, evitando ulteriori propagazioni e danni alle strutture circostanti. Le operazioni si sono concluse con la completa estinzione del rogo.

Fortunatamente non si registrano feriti, ma per precauzione sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 di Gattinara, pronti a prestare assistenza in caso di necessità. Presenti inoltre i carabinieri della stazione di Borgosesia, che hanno avviato gli accertamenti di competenza.

Le cause dell’incendio sono attualmente in fase di accertamento e non si esclude alcuna ipotesi, nemmeno quella dolosa. L’area è rimasta presidiata per il tempo necessario alle verifiche tecniche e di sicurezza.

