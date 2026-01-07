Varallo, un termoconvettore innesca l’incendio in un’abitazione. Tre persone portate al pronto soccorso per controlli. Sul posto i vigili del fuoco.

Varallo, un termoconvettore innesca l’incendio in un’abitazione

Intervento dei vigili del fuoco alle prime luci dell’alba di oggi, mercoledì 7 gennaio 2026, a Varallo. Intorno alle 6.45 una squadra del distaccamento locale è stata chiamata a operare in via Durio per un incendio sviluppatosi all’interno di un’abitazione. A quanto pare, l’incendio è stato innescato dal malfunzionamento di un termoconvettore, uno degli elementi dell’impianto di riscaldamento.

All’arrivo dei soccorritori, le fiamme risultavano concentrate nella zona cucina dell’alloggio. I vigili del fuoco hanno rapidamente circoscritto il rogo, evitando che si propagasse agli altri locali, e hanno quindi provveduto allo spegnimento completo dell’incendio. Concluse le operazioni di estinzione, l’area interessata è stata messa in sicurezza per prevenire ulteriori rischi.

Tre persone finite in ospedale

A titolo precauzionale, tre persone sono state accompagnate in ospedale per accertamenti sanitari, in seguito all’episodio. Sul posto è intervenuto il personale medico per prestare assistenza e valutare le condizioni degli occupanti dell’abitazione.

Restano in corso le verifiche per confermare le cause che hanno dato origine all’incendio. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha comunque permesso di limitare i danni e di riportare rapidamente la situazione sotto controllo.

