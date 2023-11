Incidente a Gattinara: auto si schianta contro un muro. Impatto nella notte lungo la strada provinciale 142.

Incidente a Gattinara: auto si schianta contro un muro

Schianto nella notte lungo la strada provinciale 142 nel territorio di Gattinara. Una vettura, per ragioni ancora da chiarire, è uscita di strada e ha terminato la sua corsa contro un muro dui recinzione. E’ accaduto intorno alle 2.30 della scorsa notte.

Sul posto si è portata una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Varallo, Comando di Vercelli, oltre alla polizia stradale di Biella e agli operatori del 118.

L’intervento dei soccorritori

Lo schianto è stato violento, tant’è che la vettura ha sfondato un muretto di cemento alto un metro circa, abbattendo un pilone e piegando alcuni metri di recinzione metallica.

Per fortuna, nonostante la parte frontale della vettura si sia completamente sfasciata contro il muro, il conducente è uscito quasi illeso. I sanitari lo hanno comunque portato al pronto soccorso con codice verde, per un controllo di prassi. I vigili del fuoco hanno invece lavorato per la messa in sicurezza della vettura e dell’area interessata.