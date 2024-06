La banda “Santa Cecilia” di Gattinara festeggia i 100 anni di attività. Nemmeno la guerra l’ha fermata: fine settimana di concerti.

Un weekend di festeggiamenti per celebrare l’importante anniversario, tra appuntamenti musicali e non. E’ passato infatti esattamente un secolo da quando, nel lontano 1924, l’allora parroco di Gattinara, monsignor Antonio Francese, decise di fondare la banda Santa Cecilia. Anche durante la pandemia, erano riusciti a festeggiare la festa patronale in totale sicurezza.

Il programma dei festeggiamenti

Dopo un primo concerto ieri, il programma dei festeggiamenti prosegue oggi, sabato 29 giugno, alle 21.15 al Lux con il concerto della filarmonica “Il Risveglio” di Dogliani, in provincia di Cuneo.

Domenica, infine, i musici parteciperanno alla messa delle 10.30 nella chiesa parrocchiale, dove verrà benedetto il nuovo labaro. In serata, alle 21.15 all’auditorium Lux, il corpo musicale Santa Cecilia terrà il proprio concerto a conclusione dei festeggiamenti.

Senza sosta per 100 anni

Non ha mai conosciuto soste, l’attività della banda gattinarese, nemmeno durante la guerra e il Covid: appena è stato possibile i musici si sono sempre rimessi in attività.

«Dalle testimonianze storiche – afferma il presidente Wilmo Bussolino, clarinettista della Santa Cecilia dal 1982 – risulta che anche durante il conflitto mondiale ci fossero stati concerti. Esiste un’immagine in cui la banda sfila mentre sullo sfondo si vedono ancora le rovine delle abitazioni. Magari ci sono stati rallentamenti e i ranghi non erano al completo, ma la Santa Cecilia c’era».

«Dopo il covid, appena è stato possibile, abbiamo organizzato una rassegna con alcune altre bande della zona. La musica della banda è la dimostrazione che si può andare avanti comunque, anche nei momenti di maggiore difficoltà».

Sos giovani musici

Uno di questi momenti la banda lo sta vivendo proprio adesso, per la difficoltà a trovare nuove leve. Un problema che affligge tutte le formazioni musicali locali. «Abbiamo un organico composto da oltre 30 musicisti molto bravi, ma col tempo le fila si stanno assottigliando», spiega Bussolino, che aveva rivestito il ruolo di presidente già in occasione del 75esimo anniversario.

«Oggi la banda è vista un po’ come una realtà di nicchia e in effetti entrarvi a far parte implica molto impegno, però ci piacerebbe che i giovani provassero ad avvicinarsi a questa realtà, per scoprire se fa per loro. Un tempo si facevano corsi veri e propri. Oggi possiamo continuare a offrire lezioni di musica e mettere a disposizione i nostri strumenti, senza alcun impegno».

La mostra

Per l’occasione è stata allestita nel chiesuolo di San Pietro, accanto alla chiesa parrocchiale, la mostra che sarà visitabile ancora per questo fine settimana, sabato e domenica dalle 16 alle 19. Nell’esposizione si può trovare anche il libro fotografico curato da Marcello Mantovani, figlio di Ginetto, componente storico del gruppo musicale.

