Ladri a Ghemme, da una casa spariscono oro e gioielli

Sabato sera a Ghemme, un furto ha scosso la tranquillità della comunità locale. I ladri hanno preso di mira un’abitazione privata in via Novara, riuscendo a entrare forzando la porta d’ingresso. Una volta all’interno, si sono diretti con decisione verso il nascondiglio dove era conservato dell’oro, che hanno portato via.

L’intervento dei carabinieri

Il colpo, avvenuto presumibilmente in orario serale, ha allarmato i residenti della zona. Un vicino, insospettito dall’abbaiare continuo del cane, si è affacciato alla finestra e ha notato una figura allontanarsi frettolosamente dalla casa.

Subito è partita la chiamata alle forze dell’ordine. I carabinieri sono intervenuti tempestivamente e hanno effettuato i rilievi per raccogliere prove e testimonianze. La zona è stata ispezionata in cerca di tracce lasciate dai ladri.

Indagini in corso e cittadini in allerta

Le indagini, ora in corso, puntano a identificare i responsabili e a recuperare il bottino. Gli inquirenti non escludono che si tratti di persone del posto o di un’azione su commissione. Nel frattempo, a Ghemme cresce la preoccupazione. Diversi cittadini hanno segnalato movimenti sospetti nelle ultime settimane, alimentando il timore di altri episodi simili.

Come sempre, i carabinieri invitano la popolazione a segnalare qualsiasi informazione utile, assicurando riservatezza.

Foto d’archivio