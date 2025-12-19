Ladri scatenati nella zona di Gattinara. La scorsa settimana rubati preziosi e ricordi di famiglia nelle abitazioni prese di mira.

Ladri in azione a Gattinara e dintorni. Tra giovedì e venerdì scorsi diversi i colpi messi a segno in città e in zona. In un caso i malviventi sono entrati in casa mentre i proprietari non c’erano e hanno messo sottosopra l’abitazione. Hanno aperto cassetti, rovesciato per terra qualsiasi cosa.

In particolare l’attenzione si è concentrata nella camera da letto dove i ladri hanno cercato preziosi e denaro. Quando i proprietari sono rientrati hanno trovato soltanto devastazione. La proprietaria ha pubblicato anche le foto sui social arrabbiata per la devastazione lasciata e le cose più preziose rubate, tra queste anche molti ricordi di famiglia.

Un colpo a San Bernardo

E sempre tra giovedì e venerdì scorsi altro colpo in zona San Bernardo a Gattinara. I ladri sono entrati in casa nel tardo pomeriggio, i proprietari si erano allontanati da poco. All’arrivo hanno trovato il caos e ovviamente tanti oggetti di valore spariti.

Anche in questo caso i proprietari non è restato altro che presentare denuncia ai carabinieri. I sopralluoghi sono stati effettuati, qualche elemento in più alle indagini potrebbe arrivare dai sistema di videosorveglianza della zona. Pare che ci siano state altre segnalazioni di tentativi di furto o colpi andati a segno, ma al momento ancora senza conferma.

