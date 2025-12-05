Ladri giocherelloni a Coggiola: entrano in casa e rubano una Playstation. Il proprietario ha denunciato l’intrusione, ma il bottino risulta irrisorio.

Ladri giocherelloni a Coggiola: entrano in casa e rubano una Playstation

L’altro giorno un’abitazione di Coggiola è stata presa di mira dai ladri. A fare la scoperta è stato il giovane proprietario, classe 1999, che al suo rientro ha subito notato qualcosa di anomalo: uno dei serramenti affacciati sulla strada era stato forzato e lasciato aperto.

Entrato in casa, l’uomo ha trovato alcune stanze a soqquadro e si è presto accorto che mancava almeno un oggetto di relativo valore: una console PlayStation. Da una prima verifica non risultano altre sottrazioni, anche se l’inventario completo è ancora in corso. Probabilmente il ladro o i ladri speravano in qualcosa di più appetibile.

La denuncia alla forze dell’ordine

Immediatamente il proprietario ha allertato il 112. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri, che ha effettuato i primi rilievi e raccolto la testimonianza del residente. I militari stanno ora ricostruendo la dinamica del furto e verificando se in zona siano state segnalate presenze sospette o movimenti anomali nelle ore precedenti.

Al momento non emergono elementi utili per individuare i responsabili, ma le indagini proseguono. I ladri hanno agito approfittando dell’assenza dell’uomo. I carabinieri invitano eventuali testimoni che abbiano notato qualcosa di insolito tra lunedì e martedì a contattare la stazione locale, altri aiuti potrebbero arrivare dalle telecamere in valle.

