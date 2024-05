Lutto a Gattinara per un uomo morto a soli 55 anni. Domani l’addio a Martino Natale: il funerale nella chiesa di San Bernardo.

Lutto a Gattinara per un uomo morto a soli 55 anni

Si celebra a Gattinara nel pomeriggio di domani, mercoledì 15 maggio, il funerale di Martino Natale, morto l’altro giorno nella sua abitazione a soli 55 anni. L’uomo ha lasciato il padre Giovanni e le sorelle Mariangela e Paola.

Già nella serata di oggi gli amici potranno stringersi intorno alla famiglia in occasione della recita del rosario, in programma per le 20.45 nella chiesa parrocchiale di San Bernardo.

Il funerale sarà poi celebrato domani alle 15, sempre nella chiesa parrocchiale della frazione. Il feretro verrà poi accompagnato al cimitero locale.

